Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che, secondo Teheran, stava tentando di entrare nello Stretto di Hormuz. «Le eroiche forze navali della Guardia rivoluzionaria islamica hanno attaccato un drone militare americano che stava cercando di entrare nell'area protetta dello Stretto di Hormuz», si legge in una nota diffusa dalla tv di Stato iraniana Irib.

L'annuncio arriva mentre resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti nelle acque dello Stretto, dopo gli ultimi attacchi e le reciproche accuse tra le forze dei due Paesi. La notizia dell'attacco al drone è al momento basata sulla dichiarazione iraniana.