Arriva la Superluna più spettacolare del 2025, oltre il 7% più grande e luminosa di una Luna piena media: l'appuntamento è per la notte del 5 novembre. Un'occasione per riscoprire il cielo notturno con eventi organizzati in tutta Italia, negli Osservatori astronomici e nelle sedi degli astrofili dell'Unione Astrofili Italiani oppure vederla in streaming con le immagini del Virtual Telescope Project. Il termine Superluna si usa per indicare il momento in cui la Luna piena si trova contemporaneamente anche alla distanza minima dalla Terra, una combinazione che porta ad osservare il disco lunare più ampio e luminoso del solito.

"Il termine, in sé, non ha alcuna valenza scientifica: in astronomia si preferisce parlare di Luna Piena al Perigeo, ma senza dubbio l'appellativo di Superluna ha un fascino tutto suo", ha detto l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.

La prossima Superluna, la terza dell'anno ma anche la più luminosa, apparirà poco più del 7% più grande e un po' più luminosa di una Luna piena media, una differenza che in realtà potrebbe facilmente sfuggire anche agli osservatori del cielo più esperti ma che rappresenta allo stesso tempo un'occasione per ammirare il nostro satellite splendere nel cielo notturno, ormai sempre meno buio e trascurato.

"Quello offerto dalla Superluna è, in effetti, un buon pretesto - ha aggiunto Masi - per invitare a recuperare proprio la consapevolezza del firmamento presso il grande pubblico anche dalla città, notoriamente poco favorevole alla visione delle stelle a causa dell'inquinamento luminoso".

Proprio per questo saranno moltissime le iniziative in tutti gli Osservatori astronomici e nelle sedi degli astrofili dell'Unione Astrofili Italiani in cui si racconteranno molti aspetti scientifici legati al cielo notturno, osservazioni al telescopio per grandi e bambini, e l'occasione anche di parlare di missioni spaziali.