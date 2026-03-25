La ministra arriva in ritardo al dicastero e non risponde sulle dimissioni, mentre nella maggioranza crescono i dubbi sul suo futuro dopo le recenti inchieste giudiziarie. Nel frattempo, prosegue le attività in agenda e tiene fede agli appuntamenti previsti

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è arrivata nella sede del dicastero in via di Villa Ada con un ritardo di oltre trenta minuti rispetto all’orario previsto. Giunta intorno alle 10.05 a bordo di un’auto di servizio e accompagnata dalla scorta, non ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, che le chiedevano chiarimenti su eventuali dimissioni e sulla conferma degli impegni in agenda.

Il clima politico resta teso all’interno dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, soprattutto dopo l’esito del referendum sulla riforma della giustizia e le recenti dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, collaboratrice del ministro Carlo Nordio. In questo contesto, anche la posizione di Santanchè viene osservata con attenzione.

Secondo indiscrezioni, la presidente del Consiglio starebbe valutando la situazione dei membri del governo coinvolti in vicende giudiziarie. La ministra è infatti a processo a Milano per un’ipotesi di falso in bilancio legata al gruppo Visibilia ed è indagata anche per bancarotta. Nonostante ciò, fonti a lei vicine escludono criticità imminenti, anche se all’interno della maggioranza continuano a circolare voci su un possibile indebolimento della sua posizione.

Nelle ultime ore Santanchè ha comunque proseguito l’attività istituzionale, mantenendo contatti con il suo staff pur senza essere presente fisicamente al ministero. Al momento, assicurano fonti interne, gli appuntamenti previsti restano confermati, tra cui le riunioni preparatorie per il Forum internazionale sul Pet Tourism in programma a maggio a Roma. Giovedì è inoltre attesa a un evento organizzato da Assomarinas nel pomeriggio.