Spuntano i primi nomi dei ragazzi italiani feriti o dispersi dopo il terribile rogo di Crans-Montana. La Farnesina e il Governo sono molto cauti, anche perché, come ha spiegato la premier Meloni in una nota, «l’identificazione delle vittime è particolarmente complessa a causa delle gravi ustioni riportate». Ma sui siti online si inizia a delineare un primo triste elenco di chi manca all’appello a un giorno dall’incendio. 

Secondo quanto riportato da Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, sarebbe attualmente disperso Emanuele Galeppini, il giovanissimo campione di golf nato a Genova 17 anni fa e che vive a Dubai, che però viene indicato come prima vittima. La federazione italiana golf lo commemora in un post, ma i parenti si sono mostrati più prudenti spiegando che attendono l’esame del Dna. 

Non si sa più nulla neppure di Giovanni Tamburi, 16enne bolognese che aveva il telefonino scarico la sera dell’incidente. A chiedere aiuto per rintracciarlo, diffondendo anche la foto, è stata la madre Carla Masiello. Anche di Carlo Minghetti si sono perse le tracce: si tratta di un ragazzo di Roma, amico di Manfredi Marcucci, uno dei ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano.

Il padre di Manfredi ha spiegato che i genitori di Minghetti sono ancora a Crans-Montana e sperano di riuscire ad avere notizie del figlio. 

Tra i dispersi c’è anche Chiara Costanzo, sedicenne milanese. Il padre ha affidato il suo sfogo a Corriere.it: «Siamo aggrappati alla speranza che Chiara sia tra i feriti non identificati ma non ci dicono niente. Era lì con i suoi amici. Perché non ci dicono nulla? Viviamo con quella speranza addosso». 

Hanno lanciato un appello anche i genitori di Achille Barosi, che chiedono aiuto per riuscire a trovare il figlio di 16 anni; non ha i documenti, dicono fonti, ma una catenina con una madonnina al collo. E poi ancora tra i nomi dei dispersi ci sarebbe quello di Giuliano Biasini, di cui non si conosce al momento l’età. 

Tra i 13 feriti italiani, oltre a Manfredi Marcucci, al Niguarda sono ricoverati Gregorio Esposito (arrivato il giorno stesso e che ha perso un amico nell’incendio), Giuseppe Giola e la veterinaria di 29 anni di Cattolica, Eleonora Palmieri. «Siamo stati fortunati — ha detto la madre — perché ce la riportiamo a casa viva»

Come riportano i quotidiani locali, tra i feriti ci sono anche Alessandra Galli De Min (55 anni, originaria di Belluno ma residente da oltre vent’anni a Ginevra), Chian Taser Talingdan (di origine filippina, 16 anni) e Francesca Nota, entrambi con ustioni gravi, secondo quanto riporta Corriere.it. E poi ancora Leonardo Bove, Filippo Leone Grassi, Elsa Rubbino, Antonio Lucia, Sofia Donadio. Un ulteriore ferito non è ancora identificato.