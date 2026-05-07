Donald Trump concede all’Unione Europea fino al «250mo compleanno» degli Stati Uniti per rispettare l’accordo commerciale siglato: se non lo farà entro il 4 luglio, le tariffe schizzeranno «immediatamente a livelli ben più elevati».

Lo afferma il presidente sul suo social Truth dopo la conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

«Ho avuto un’ottima conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Abbiamo discusso di molti argomenti, confermando tra l’altro la nostra totale unità nel ritenere che l’Iran non debba mai possedere un’arma nucleare», ha riferito Trump.

«Attendo pazientemente che l’Ue onori la propria parte dello storico accordo commerciale che abbiamo siglato a Turnberry, in Scozia: il più grande accordo commerciale di sempre», ha aggiunto il presidente, sottolineando che l’Unione europea aveva promesso di adempiere ai propri obblighi e che, in conformità con l’accordo, avrebbe dovuto azzerare i propri dazi.

«Ho accettato di concederle tempo fino al 250mo anniversario della fondazione del nostro Paese. In caso contrario, purtroppo, i loro dazi schizzerebbero immediatamente a livelli ben più elevati», ha concluso Trump.