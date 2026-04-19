I negoziatori attesi in Pakistan per nuove trattative: «Se non accettano l’accordo distruggeremo ogni ponte e centrale elettrica». Intanto Teheran replica: «Il blocco statunitense dello Stretto di Hormuz è illegale»

«L'Iran ha commesso una grave violazione del cessate il fuoco, ma un accordo di pace ci sarà». Lo ha detto Donald Trump a Abc. «Accadrà. In un modo o nell'altro. Con le buone o con le cattive. Accadrà» ha osservato.

«Ieri l'Iran ha deciso di aprire il fuoco nello Stretto di Hormuz: una violazione totale del nostro accordo di cessate il fuoco! Molti dei colpi erano diretti contro una nave francese e un mercantile del Regno Unito. Non è stato un bel gesto, vero?», ha detto successivamente Trump su Truth.

I negoziatori americani «stanno andando a Islamabad, in Pakistan. Saranno lì domani per le trattative» ha annunciato quindi Trump avvertendo che "stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole; spero che lo accettino. Se non lo faranno, distruggeremo ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran».

La risposta di Teheran

«Il blocco statunitense dello Stretto di Hormuz è illegale e viola l'attuale cessate il fuoco».

Così il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei su X dopo che Donald Trump ha accusato l'Iran di violare l'accordo di cessate il fuoco.