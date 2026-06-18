Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo con tra Usa e Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha pubblicato il video di Donald Trump, seduto a tavola a Versailles fra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, mentre firma l'intesa. «Non è stato facile», ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. Dopo la firma del documento, Macron celebra il momento chiave esclamando «Bravo, ottimo lavoro».

Il tycoon ha formalizzato il memorandum d'intesa a margine del vertice del G7 per mettere fine al conflitto inziato lo scorso 28 febbraio. Come primo passo, l'Iran riaprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz e gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale. In merito al programma nucleare, Teheran riafferma che non acquisirà né svilupperà armi nucleari. La gestione dell'uranio arricchito avverrà tramite un meccanismo che sarà concordato tra i due Paesi. Durante la fase transitoria, l'Iran manterrà l'attuale status quo del suo programma nucleare, gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e non schiereranno ulteriori forze nella regione. «Il mio accordo è un muro contro le armi nucleari», ha affermato Trump.

Domani via ai colloqui in Svizzera

I primi colloqui tra Stati Uniti e Iran si terranno domani presso la località montana di Buergenstock, in Svizzera, a seguito della firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Teheran e Washington. Lo ha ribadito il governo svizzero, aggiungendo che «allo stato attuale, il piano prevede ancora che Stati Uniti e Iran, insieme ai mediatori Pakistan e Qatar e ad altri Paesi coinvolti, si incontrino domani a Burgenstock per i negoziati iniziali sull'attuazione dell'accordo». In un comunicato, il ministero degli Esteri svizzero ha dichiarato che «al momento non sono disponibili ulteriori informazioni in merito al programma e ai dettagli dell'incontro».

La Nato festeggia

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha «accolto positivamente l'intesa» siglata da Usa e Iran. Parlando dalla ministeriale della Nato, Rutte ha aggiunto che «il presidente Trump ha concluso un buon accordo, importante perché mira a indebolire la capacità nucleare di Teheran». Simile risultato, secondo il segretario dell'Alleanza, è stato raggiunto per quanto riguarda la capacità missilistica iraniana, «che rappresenta una minaccia non solo per il Medio Oriente, ma anche per l'Europa e altre parti del mondo», e inoltre per ciò che concerne «il ritorno della libertà di navigazione».