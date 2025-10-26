Il presidente statunitense Donald Trump è sbarcato in Malesia, prima tappa del suo tour asiatico. Il tycoon resterà un giorno durante il quale prenderà parte al summit dei leader dell'Asean, in vista dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud dei prossimi giorni.

Trump ha presieduto la firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. L'accordo è stato sottoscritto dal premier thailandese Anutin Charnvirakul e da quello cambogiano Hun Manet, insieme con il presidente americano e il premier malese Anwar Ibrahim. E, proprio dalla Malesia, arriva l'annuncio di Jamieson Greer, rappresentante commerciale degli Usa sull'accordo commerciale in vista tra Stati Uniti e Cina. «Stiamo finalizzando gli ultimi dettagli dell'accordo che i dirigenti potranno esaminare» ha detto prima dell'attesissimo incontro tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud.