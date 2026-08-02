Il presidente Usa ha detto di aver accettato su richiesta di Teheran e di altri Paesi del Medio Oriente: «Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l'operazione»
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Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver «accettato di ritirare l'attacco» sull'Iran su richiesta di Teheran «e di altri Paesi del Medio Oriente» a patto che si arrivi «ad un rapido accordo» sulla «totale apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran».
«Gli Stati Uniti - scrive Trump su Truth - sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell'Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra mondiale. Nonostante ciò, ci è stato chiesto dall'Iran e da altri Paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco nei perimetri di un accordo che è stato raggiunto. Questo includerebbe la completa, totale e immediata apertura dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare dell'Iran. In base a questa richiesta, ho accettato, per il bene del futuro del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l'attacco, a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l'operazione».