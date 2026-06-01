Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare dei rapporti con l’Iran e dei negoziati in corso, sostenendo che Teheran «vuole davvero raggiungere un accordo» e assicurando che l’intesa «sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi». In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha però attaccato duramente i Democratici e alcuni esponenti del Partito Repubblicano, definiti «apparentemente antipatriottici», accusandoli di ostacolare il lavoro diplomatico con continue prese di posizione pubbliche. «Per me è molto più difficile svolgere correttamente il mio lavoro e negoziare quando i politicanti continuano a “cinguettare” negativamente, a livelli mai visti prima», ha scritto il presidente americano, riferendosi alle pressioni politiche e mediatiche sulla gestione della crisi. Trump ha quindi elencato le critiche ricevute negli ultimi giorni: «Dicono che dovrei muovermi più velocemente, o più lentamente, o entrare in guerra, o non entrare in guerra, o qualsiasi altra cosa». Infine, il presidente ha invitato a mantenere la calma e a lasciare spazio alla trattativa diplomatica: «Sedetevi e rilassatevi, alla fine andrà tutto bene, come sempre».