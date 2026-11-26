È accaduto in provincia di Pistoia all’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il delitto si è consumato in una villetta

Ancora un femminicidio in Toscana, all’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una ragazza di 24 anni è stata uccisa in una villetta a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Il compagno, un italiano di 25 anni, si sarebbe successivamente tolto la vita dopo aver raggiunto il viadotto Lora dell’autostrada A1, a Barberino del Mugello, nel Fiorentino.

È lo stesso viadotto dove, il 3 settembre 2026, si consumò il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dall’ex compagno Federico Vella, morto suicida.

Femminicidio a Ponte Buggianese, la vittima aveva 24 anni

Il delitto si è consumato nella mattinata del 26 novembre in una villetta del comune della Valdinievole. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario del 118, che non ha potuto salvare la giovane.

Poco dopo è arrivata la segnalazione di un’automobile incendiata lungo l’autostrada A1, nel territorio di Barberino del Mugello. Gli investigatori hanno collegato i due episodi, ricostruendo quello che appare come un nuovo caso di femminicidio seguito dal suicidio dell’assassino. Continua a leggere su LaCapitaleNews.it