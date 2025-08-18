Fino alle 12 di domani mattina l’omaggio al grande conduttore scomparso a 89 anni. Tra i presenti Venier, Ricciarelli, Arbore, Fiorello e Banfi, corone del Quirinale e della Rai. Mercoledì i funerali a Militello

Aperta dalle 10 la camera ardente allestita per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie di Roma, per un ultimo saluto al grande presentatore tv morto due giorni fa all'età di 89 anni.

Rimarrà aperta fino alle 20 di oggi e dalle 9 alle 12 di domani. Mara Venier e Katia Ricciarelli sono state tra le prime ad arrivare, sottobraccio.

Tra gli altri hanno già reso omaggio al conduttore Lino Banfi, Fiorello, Renzo Arbore, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, Max Giusti, Eros Ramazzotti.

Il direttore generale Rai Roberto Sergio: 'La Rai continuerà ad ispirarsi a Baudo'. Corona del Presidente della Repubblica Mattarella. Mercoledì i funerali di Baudo nella sua Militello.

Venier e Ricciarelli alla camera ardente di Baudo

Katia Ricciarelli e Mara Venier sono arrivate sottobraccio alla camera ardente di Pippo Baudo allestita al teatro delle Vittorie. All'entrata hanno abbracciato il direttore generale della Rai Roberto Sergio. Nello studio dove il conduttore ha realizzato i suoi più importanti programmi, il feretro sul fondo di un sipario rosso è circondato da rose rosse; su uno schermo televisivo scorrono immagini della carriera del presentatore, proiettate anche all'entrata. Fra le corone intanto intorno alla bara, con un picchetto di carabinieri in alta uniforme, spiccano quelle del Presidente della Repubblica, del presidente della Camera, del sindaco di Roma e della Rai. Venier e Ricciarelli si sono sedute nello spazio riservato alla famiglia, dove hanno abbracciato la figlia e l'assistente di Baudo. Tra i primi ad arrivare, anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, l'avvocato Giorgio Assumma, Gigi Marzullo, e Gloria Guida.

Sergio, la Rai continuerà ad ispirarsi a Baudo

"Io credo che ci siano tantissimi personaggi straordinari, abbiamo appena visto Mara che è venuta a dare il saluto, arriveranno dopo Carlo Conti, c'è Rosario Fiorello, c'è Renzo Arbore, ma la televisione non è finita, Pippo è con noi e quindi tutti si ispireranno a lui compreso credo anche il giovane De Martino che è uno straordinario performer". Lo dice il direttore generale della Rai Roberto Sergio insieme alla consigliera del servizio pubblico Simona Agnes alla camera ardente per il presentatore al Teatro delle Vittorie. Tra gli altri personaggi arrivati per rendere omaggio al conduttore, Lino Banfi, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, Max Giusti, Eros Ramazzotti.

"Scherzavamo sempre sul fatto che eravamo le 4 B del '36: Banfi, Baudo, Bergoglio e Berlusconi e ahimè sono rimasto solo io..." . Lo dice un emozionato Lino Banfi, arrivando alla camera ardente di Pippo Baudo al teatro delle Vittorie a Roma.