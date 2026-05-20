Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare «entro poche ore».

Secondo quanto riferito da Al Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pachistano, Asim Munir, potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.

Nel frattempo, Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta dai media israeliani come «prolungata e drammatica». Il premier israeliano Benjamin Netanyahu «farà quello che voglio. È una brava persona e non è trattato bene in Israele», ha detto Trump.