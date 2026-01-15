L'imprenditore piemontese, di 77 anni, «ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Stanotte è uscito dal carcere»

«Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere». Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

Gasperin, imprenditore di 77 anni, «è provato ma in condizioni stabili». Lo spiega la Farnesina in una nota. Gasperin «ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (nello Stato di Monágas) dove si trova la sua azienda».

Nella notte, spiega il ministero, è stato reso esecutivo l'ordine di scarcerazione che era già stato emesso ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane. La famiglia di Gasperin risiede a Tortona (Alessandria).