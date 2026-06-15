Nuove infrastrutture e un calendario ricco di appuntamenti. L’amministrazione comunale scommette sul litorale e sulle tradizioni locali per attrarre visitatori e valorizzare una delle coste più belle del Tirreno. La sindaca Scarcella: «Siamo un gioiello della costa»

Con l'arrivo dell'estate, Gioia Tauro si prepara a brillare, mettendo in campo una serie di iniziative che mirano a valorizzare il litorale e a riattivare l'economia locale. L'amministrazione comunale, consapevole delle potenzialità della zona, mira a rendere il lungomare più attrattivo possibile per visitatori provenienti da ogni dove. Una bellezza che può rappresentare un volano di sviluppo per la comunità, proprio per questo si sta investendo in interventi strutturali mirati a migliorare i servizi offerti. Le sfide da superare sono diverse, ma gli sforzi profusi puntano a posizionare il litorale gioiese come una meta imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere l'autenticità e la bellezza della Calabria.

«L'amministrazione comunale di Gioia Tauro ha continuato a investire negli ultimi due anni sulle potenzialità turistiche di un litorale che rappresenta un gioiello della costa tirrenica – afferma ai nostri microfoni il sindaco, Simona Scarcella -. I nostri oltre 4 km di spiaggia garantiscono una ricettività straordinaria, che abbiamo tenuto a valorizzare attraverso la riqualificazione e una cura speciale del lungomare cittadino. Sicuramente un grande supporto c'è stato dato dagli esercenti delle attività turistico ricreative, che hanno contribuito ad investire in un territorio che nei dieci anni precedenti era stato abbandonato al degrado più assoluto».

Già l’estate scorsa gli effetti si sono visti, con un fermento rinnovato sul litorale gioiese. Questo non è considerato un punto di arrivo, bensì di partenza.

«Abbiamo una progettualità importante che riguarda tutta l'area della Marina di Gioia Tauro – spiega il sindaco-. La riqualificazione del pontile, simbolo storico della nostra città. La valorizzazione della nostra tradizione enogastronomica, che vedrà anche quest'anno la seconda edizione della sagra del pesce azzurro, attraverso la compartecipazione di tutte le pescherie gioiesi. La sagra della stroncatura, che ormai rappresenta un momento storicizzato della nostra città. Già dalla prossima settimana la realizzazione di un torneo di pesca a mare, che vedrà la partecipazione di oltre 70 concorrenti provenienti da tutta la Calabria. E un cartellone ricco di eventi, che andrà a culminare con la festa di Maria Santissima di Porto Salvo, che rappresenta un evento che registra più di 30.000 presenze nel mese di settembre».

Un insieme di fattori rappresentano questioni cruciali per costruire una condizione competitiva, come il miglioramento delle infrastrutture, la viabilità, i servizi sanitari.

«Quest'anno i nostri cittadini potranno contare su un supporto speciale nella città che è garantito dall'apertura della AFT, all'interno del nostro nosocomio cittadino - evidenzia Simona Scarcella -. Un servizio medico aggiuntivo che sarà un supporto valido per tutti i turisti che verranno qui a Gioia Tauro e che troveranno, oltre al Pronto Soccorso, un medico di medicina generale sempre a loro disposizione per eventuali necessità. L'amministrazione comunale ha già avviato nel mese di maggio e sino a tutto il mese di settembre il servizio di pulizia giornaliera della spiaggia con raccolta quotidiana dei cestini e spazzamento. In contemporanea è stato avviato un servizio di disinfestazione concordato con l'azienda sanitaria provinciale ed effettuato in maniera congiunta anche dal personale comunale, che è già operativo in tutta la città».

Particolare attenzione è stata riposta alle note difficoltà di circolazione dei veicoli in entrata in città.

«Si è realizzato un nuovo asse stradale parallelo all'ingresso autostradale che collega, appunto, l'accesso della città alla via Toscanini e che consente di evitare gli ingorghi di traffico, che tutti gli anni si registravano proprio nel periodo estivo.

Si tratta di una strada da oltre vent'anni sterrata che è stata interamente asfaltata dall'amministrazione comunale e che sicuramente consentirà di risolvere una buona parte dei problemi di traffico che riguardavano la città. Un intervento strutturale che ha ricevuto un consenso straordinario da parte dei cittadini e dei residenti, che da qualche settimana ne stanno beneficiando appieno. Abbiamo programmato questo intervento proprio per venire incontro ai tantissimi turisti che da tutta la Piana vengono a visitare la nostra spiaggia e a fruire dei nostri servizi di ristorazione, che sono il fiore all'occhiello del versante tirrenico. Siamo fiduciosi che ci siano tutte le condizioni affinché quest'anno Gioia Tauro rappresenti il punto di riferimento turistico di tantissimi comuni della Piana, ma anche del versante reggino e vibonese».