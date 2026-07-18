La classifica Holidu premia ancora Spiaggia dei Conigli, Cala Mariolu e Tuerredda. La Calabria mantiene due perle tra le migliori d'Italia: Arcomagno di San Nicola Arcella e Spiaggia della Rotonda di Tropea

L'estate italiana continua ad avere un protagonista assoluto: il mare. E con esso le spiagge che, anno dopo anno, conquistano turisti italiani e stranieri. La nuova classifica 2026 elaborata da Holidu, uno dei principali portali europei per la prenotazione di case vacanza, fotografa le località balneari più apprezzate sulla base delle recensioni pubblicate su Google Maps.

A dominare ancora una volta è la Sicilia con la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, mentre la Sardegna si conferma la regione regina della graduatoria. La Calabria mantiene invece due presenze di prestigio: la Rotonda di Tropea e l'Arcomagno di San Nicola Arcella.

La Spiaggia dei Conigli resta la regina d'Italia

Per il secondo anno consecutivo la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa conquista il primo posto della classifica con un punteggio di 4,9 su 5 e oltre 3.100 recensioni.

Alle sue spalle si conferma Cala Mariolu, nel territorio di Baunei, mentre completa il podio la spiaggia di Tuerredda, nel comune di Teulada, che con oltre 17.500 recensioni è la località più recensita dell'intera graduatoria.

Restano immutate anche quarta e quinta posizione, occupate rispettivamente da Is Arutas, nel comune di Cabras, e da Porto Giunco a Villasimius.

La Sardegna domina ancora la classifica

L'isola continua a essere il punto di riferimento del turismo balneare italiano. Ben 20 delle 30 spiagge presenti nella graduatoria si trovano infatti in Sardegna, anche se il numero scende leggermente rispetto alle 22 località presenti nell'edizione dello scorso anno.

Tra le spiagge più apprezzate figurano anche Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas, Scivu, Cala Spinosa e San Giovanni di Sinis.

Tra le novità spicca Cala Goloritzé, che guadagna una posizione entrando stabilmente nella Top 10, mentre Cala li Cossi registra la crescita più significativa, risalendo di tre posizioni fino al decimo posto.

Toscana e Liguria crescono, la Calabria si conferma

Se la Sardegna continua a dominare, le regioni che fanno registrare il maggiore progresso sono Toscana e Liguria.

La Toscana passa infatti da una a tre spiagge presenti nella Top 30 grazie all'ingresso di Cala Mar Morto, sul Monte Argentario, e della spiaggia di Fetovaia, all'Isola d'Elba, che si aggiungono alla già presente spiaggia di Cavoli.

Anche la Liguria raddoppia la propria rappresentanza con l'ingresso della spiaggia di Varigotti accanto a Boccadasse.

La Calabria, invece, conferma le due località già presenti nel 2025: la spiaggia dell'Arcomagno, a San Nicola Arcella, e la Rotonda di Tropea, due simboli del turismo balneare regionale che continuano a raccogliere il consenso dei visitatori.

Resta stabile anche la Campania con i Bagni Regina Giovanna di Sorrento.

La Puglia perde una posizione

L'unica regione che arretra è la Puglia, che passa da due a una sola spiaggia nella graduatoria.

Resta infatti Porto Selvaggio, nel territorio di Nardò, mentre esce dalla Top 30 San Pietro in Bevagna, nel comune di Manduria.

La Sicilia, pur presente con una sola località, mantiene comunque il primato assoluto grazie alla Spiaggia dei Conigli, che continua a essere considerata la spiaggia più amata d'Italia secondo le valutazioni degli utenti di Google Maps.