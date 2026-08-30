Dalla Riviera dei Cedri alla Costa degli Dei, dalla Costa Viola fino allo Ionio crotonese e catanzarese: un viaggio tra antiche torri di avvistamento, borghi marinari, promontori e paesaggi affacciati sul Mediterraneo

C'è una Calabria che si scopre seguendo la linea del mare e che, oltre alle spiagge e alle località balneari più conosciute, conserva una straordinaria successione di sentinelle di pietra. Sono le torri costiere, costruite nei secoli per sorvegliare il Mediterraneo e avvertire le popolazioni dell'arrivo di navi nemiche, corsari e pirati.

Alcune sono ancora integre, altre sono diventate ruderi, altre ancora sono state inglobate negli abitati o trasformate nel tempo. Insieme compongono però una sorta di itinerario storico lungo le due coste calabresi, capace di unire architettura militare, archeologia, borghi e paesaggi marini.

Il sistema difensivo raggiunse una particolare organizzazione nel XVI secolo, quando, sotto la monarchia spagnola e nell'ambito del più ampio sistema difensivo del Regno di Napoli, vennero rafforzate e costruite numerose torri lungo le coste. Il loro funzionamento non dipendeva soltanto dalle mura: le strutture dovevano essere in comunicazione visiva tra loro, così da trasmettere rapidamente l'allarme attraverso fumo durante il giorno e fuochi durante la notte. In altri casi l'avviso veniva portato a cavallo da un punto all'altro.

Oggi quello stesso sistema può diventare un modo originale per attraversare la Calabria. Non serve seguire necessariamente ogni singola torre: molte sono scomparse o si trovano in condizioni di rudere. È più interessante costruire un itinerario attraverso le testimonianze meglio conservate e i luoghi nei quali la torre diventa parte integrante del paesaggio.

Torre Talao, il simbolo della Riviera dei Cedri

Il viaggio può cominciare da Scalea, sulla costa tirrenica cosentina. Qui, su uno sperone roccioso proteso verso il mare, si trova Torre Talao, probabilmente una delle immagini più riconoscibili dell'intero sistema delle fortificazioni costiere calabresi.

La torre venne costruita nel 1563 per volontà del viceré Pedro Afán de Ribera d'Alcalà e rappresenta un esempio di architettura militare di tipo aragonese. La sua posizione non è casuale: lo sperone sul quale sorge era in origine un piccolo isolotto e alla base della roccia si apre ancora la grotta di Talao, legata alla presenza di una sorgente di acqua sulfurea.

La storia della torre non si è però fermata alla funzione militare. Dopo la perdita dell'armamento alla fine del Seicento, nei secoli successivi l'edificio conobbe nuove destinazioni. All'inizio del Novecento fu persino collegato alla vendita dell'acqua sulfurea della sorgente e, nel 1909, divenne sede della Schola Italica, un cenacolo ispirato alla tradizione pitagorica.

È una prima tappa ideale perché permette di comprendere subito la caratteristica principale del viaggio: le torri non sono soltanto monumenti militari, ma luoghi che hanno continuato a cambiare funzione insieme al territorio.

Da Scalea si può proseguire verso sud lungo la Riviera dei Cedri, attraversando località come Diamante e Belvedere Marittimo, dove altre testimonianze delle fortificazioni costiere ricordano quanto fosse articolata la rete difensiva del Tirreno cosentino. Il patrimonio regionale comprende infatti numerose torri, anche allo stato di rudere.

Torre Crawford, la sentinella diventata rifugio per uno scrittore

Poco più a sud, San Nicola Arcella offre una delle tappe più curiose dell'intero percorso.

Qui si trova Torre Crawford, antica struttura di avvistamento sul mare che deve il nome allo scrittore statunitense Francis Marion Crawford. La torre era nata con una funzione completamente diversa da quella che avrebbe assunto successivamente: faceva parte del sistema di difesa costiera contro le incursioni e doveva contribuire all'avvistamento delle imbarcazioni provenienti dal mare.

Crawford, però, rimase affascinato da questo tratto della Calabria. Nei primi anni del Novecento arrivò nella zona durante un viaggio in barca e finì per stabilirsi proprio nella torre, trasformandola in una sorta di buen retiro letterario.

La presenza dello scrittore ha lasciato un'impronta particolare nella memoria del luogo. Le atmosfere selvagge della costa, l'isolamento e il paesaggio dell'Arcomagno entrarono nell'immaginario delle sue opere, comprese quelle dalle tinte più cupe e soprannaturali.

La visita a San Nicola Arcella permette inoltre di abbinare la torre a uno dei paesaggi più celebri della Calabria tirrenica: l'Arcomagno, con la sua cavità naturale e la piccola spiaggia incastonata nella roccia.

È una delle tappe in cui la storia militare lascia spazio alla letteratura e al paesaggio.

Il Bastione di Malta, la fortezza che controllava il Golfo di Sant'Eufemia

Proseguendo verso sud, il percorso arriva nella piana di Lamezia Terme, dove si incontra uno degli edifici meglio conservati dell'intero sistema: il Bastione di Malta.

La costruzione risale al 1550, quando il viceré Pedro da Toledo fece realizzare la struttura nell'ambito del rafforzamento delle difese costiere. Il nome deriva dal successivo affidamento ai Cavalieri di Malta.

A differenza di molte torri più snelle e isolate, il Bastione restituisce immediatamente l'idea di una piccola fortificazione. Le sue mura particolarmente spesse erano pensate per resistere anche agli attacchi delle armi da fuoco, segnando una fase nella quale la difesa costiera doveva confrontarsi con tecniche belliche profondamente cambiate rispetto al Medioevo.

La tappa può diventare l'occasione per allargare il viaggio alla costa di Gizzeria e Falerna, dove sopravvivono altre tracce, più frammentarie, del sistema di avvistamento.

La Rocchetta di Briatico, una torre tra le rocce della Costa degli Dei

Entrando nella provincia di Vibo Valentia cambia anche il paesaggio. La costa si fa più frastagliata e il sistema delle torri accompagna alcuni degli scenari più conosciuti della Costa degli Dei.

A Briatico, tra le rocce e il mare, spicca la Rocchetta, conosciuta anche come Torre di Sant'Irene. È una delle immagini più caratteristiche della costa vibonese: una piccola fortificazione che emerge dal paesaggio e che oggi appare quasi sospesa tra la spiaggia e il mare.

La sua storia attraversa epoche diverse e il luogo conserva testimonianze che rimandano anche a insediamenti più antichi. La torre entrò nel sistema difensivo costiero dell'età moderna e venne utilizzata per contrastare le incursioni provenienti dal mare.

Qui il viaggio cambia ritmo: la torre può essere osservata insieme alla costa, alle scogliere e alle spiagge della zona, in un tratto nel quale le fortificazioni sembrano diventare parte naturale del paesaggio.

Torre Marrana, tra archeologia e panorami di Capo Vaticano

Una delle tappe più interessanti si trova nel territorio di Ricadi, a pochi chilometri da Capo Vaticano.

È Torre Marrana, oggi inserita in un'area archeologica e circondata dalla vegetazione mediterranea. La struttura, di pianta circolare, è una testimonianza del sistema di torri che sorvegliava questo tratto della costa contro le incursioni saracene.

Il dato più interessante è proprio la relazione tra le diverse torri. Marrana non era una struttura isolata: faceva parte di una rete di sette torri in comunicazione visiva, cinque delle quali sono oggi ridotte a ruderi e due sono andate completamente perdute.

La funzione era semplice e allo stesso tempo fondamentale: osservare il mare e trasmettere l'allarme alla torre successiva.

Ma Torre Marrana racconta anche una storia molto più antica della pirateria. Nell'area circostante sono state rinvenute tombe dell'età del Bronzo; sul promontorio di Torre Santa Maria sono emersi resti di una fattoria greca, mentre più in basso sono state individuate strutture di epoca romana e testimonianze legate a un antico approdo. Gli studiosi hanno ipotizzato un collegamento con il Portus Erculis citato dalle fonti antiche.

È una delle fermate migliori per chi vuole trasformare il tour delle torri in un viaggio attraverso più di duemila anni di storia calabrese.

Le torri della Costa Viola, tra Palmi e Bagnara

Il percorso può continuare verso sud, seguendo la Costa Viola.

Nel territorio di Palmi si incontra la Torre Pietrenere, collegata all'area archeologica di Taureana e al Parco Archeologico dei Tauriani. Più a sud compaiono altre testimonianze, tra cui la Torre Cavallo nella zona di Cannitello e la Torre Capo Rocchi a Bagnara Calabra.

Qui la caratteristica del sistema cambia ancora: molte delle torri della costa reggina hanno forma cilindrica e appartengono alla tradizione delle torri aragonesi.

È anche uno dei tratti più panoramici dell'itinerario. La vista sulle acque dello Stretto e sulla Sicilia trasforma la visita in un'esperienza nella quale architettura militare e paesaggio diventano inseparabili.

Dalla Costa dei Gelsomini allo Ionio reggino

Per completare il viaggio sul versante meridionale della Calabria bisogna attraversare lo Stretto e risalire lungo la costa ionica.

Nella Costa dei Gelsomini sono numerose le testimonianze del sistema di avvistamento. Un itinerario locale dedicato alle antiche fortificazioni del territorio reggino comprende, tra le altre, la Torre Saracena di Melito Porto Salvo, la Torre di Pentidattilo, la Torre di San Giovanni d'Avalos a Bova Marina e la Torre Mozza di Palizzi.

Sono tappe particolarmente interessanti per chi cerca una Calabria meno legata al turismo balneare tradizionale. In alcuni casi le torri si trovano infatti lontane dalle grandi località turistiche e diventano il pretesto per scoprire piccoli centri, promontori e paesaggi dell'area grecanica.

A Palizzi, per esempio, ciò che resta della Torre Mozza, risalente alla fine del XVI secolo, testimonia la funzione di controllo di un antico approdo costiero.

Torre Sant'Antonio, dove la torre arriva fino alla spiaggia

Risalendo lo Ionio, una delle tappe più suggestive è Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro.

Qui la Torre Sant'Antonio si trova a poca distanza dalla spiaggia ed è un esempio particolarmente interessante delle cosiddette torri "cavallare", strutture nelle quali era prevista la presenza di un cavaliere incaricato di trasferire rapidamente l'allarme da una torre all'altra.

La posizione permette di capire meglio la logica dell'intero sistema: la torre non era semplicemente un punto fortificato, ma un nodo di una rete che metteva in collegamento costa e territorio interno.

La visita può essere abbinata al centro storico di Santa Caterina dello Ionio, che conserva l'impianto medievale dell'abitato e diversi edifici religiosi e palazzi storici. È una delle tappe che meglio si prestano a un turismo lento, lontano dalle sole spiagge.

Soverato e Catanzaro Lido: altre sentinelle sullo Ionio

Continuando verso nord si incontrano altre testimonianze del sistema difensivo ionico.

A Soverato si trova quella conosciuta come Torre di Carlo V, mentre nella zona di Catanzaro Lido sopravvive la Torre Cavallara, databile al XVII secolo.

Non tutte le strutture sono oggi visitabili come veri e propri monumenti. È proprio questa una delle caratteristiche del tour: alcune torri sono perfettamente riconoscibili e visitabili, altre sono ruderi o tracce integrate nel tessuto urbano.

Per questo è consigliabile considerare l'itinerario non come una sequenza di ingressi a monumenti, ma come un viaggio archeologico e paesaggistico lungo la costa.

Le torri di Isola Capo Rizzuto, davanti alla Costa dei Saraceni

Il viaggio raggiunge quindi uno dei territori nei quali il rapporto tra torri, mare e storia è più evidente: Isola Capo Rizzuto.

Qui le strutture difensive sono numerose e fanno parte del sistema di fortificazioni del Marchesato di Crotone. Tra quelle più note ci sono Torre Vecchia, Torre Nuova e Torre Ritani.

Torre Vecchia è particolarmente suggestiva. La struttura, a pianta cilindrica, si trova sul promontorio affacciato sullo Ionio e rappresenta ancora oggi uno dei simboli della costa. Era presidiata giorno e notte e il suo compito consisteva nell'individuare le imbarcazioni sospette e trasmettere l'allarme attraverso fumo e fuoco. L'accesso originario avveniva tramite un ponte levatoio in legno.

Oggi lo scenario è completamente diverso: al posto delle navi corsare ci sono le imbarcazioni dei turisti e al posto dell'allarme si cerca il panorama. Ma la posizione della torre consente ancora di comprendere perfettamente perché proprio quel punto fosse strategico.

A poca distanza si trova anche Le Castella, con la sua celebre fortezza sul mare. Non è una torre costiera in senso stretto, ma rappresenta un complemento ideale dell'itinerario perché restituisce la dimensione più monumentale del sistema difensivo del territorio.

Torre Nao, davanti a Capo Colonna

Un'altra tappa da inserire nel tour è Torre Nao, conosciuta anche come Torre di Capo Nao, nel territorio di Crotone.

La struttura si trova in prossimità di Capo Colonna, uno dei luoghi archeologici più importanti della Calabria ionica. La torre venne costruita nel XVI secolo per rafforzare la difesa della costa e conserva caratteristiche tipiche delle fortificazioni dell'epoca, tra cui elementi legati alla difesa con armi da fuoco.

La sua posizione permette di costruire una delle tappe più complete dell'intero itinerario: in pochi chilometri si passa dalla storia delle incursioni marittime all'archeologia della Magna Grecia, con il promontorio di Capo Colonna e ciò che resta del santuario di Hera Lacinia.

È un esempio perfetto di come il tour delle torri possa trasformarsi in un viaggio attraverso strati diversi della storia calabrese.

Torre Melissa, la torre che sembra un piccolo castello

Poco più a nord, sulla Costa dei Saraceni, il viaggio conduce a Torre Melissa, nel territorio di Melissa.

Qui si trova una delle strutture più singolari dell'intero sistema. La Torre Aragonese non presenta infatti la consueta pianta quadrata o circolare: ha una caratteristica forma ottagonale, dispone di un cortile interno e si sviluppa su tre piani.

Costruita intorno al XVI secolo, la torre serviva a controllare il tratto di costa e a contrastare le incursioni provenienti dal mare. Nel corso del tempo passò attraverso diverse proprietà fino ad arrivare al Comune di Melissa.

Oggi la struttura ospita un piccolo museo dedicato alla civiltà contadina, aggiungendo un'altra dimensione alla visita. Dalla torre si apre inoltre un panorama ampio sulla costa del Marchesato, da Punta Alice fino a Capo Colonna.

È una delle tappe più interessanti per chi cerca un luogo nel quale la fortificazione è ancora leggibile come edificio e non soltanto come rudere.

E il viaggio può proseguire nel territorio di Melissa, città legata alla tradizione vitivinicola e alla produzione del Melissa e del Cirò DOC.

Le torri di Cirò Marina e l'ultima parte del viaggio

Proseguendo lungo la costa ionica si arriva a Cirò Marina, dove sopravvivono le testimonianze di Torre Vecchia e Torre Nuova, entrambe oggi in condizioni di rudere.

Sono forse le tappe che meglio mostrano l'altro volto del patrimonio costiero calabrese: quello delle strutture che il tempo, le trasformazioni del territorio e l'erosione hanno progressivamente consumato.

Il viaggio può quindi continuare verso nord, fino a Villapiana, dove si trova una torre saracena cinquecentesca a pianta circolare, e quindi ad Albidona, con la Torre dei Monaci, prima di arrivare ad Amendolara e ai resti di Torre Spaccata.

Torre Spaccata è oggi in parte diruta, ma proprio la sua posizione consente di chiudere idealmente il percorso nel punto in cui il sistema delle torri torna a incontrare l'Alto Ionio e il confine con la Basilicata.

Un itinerario diverso per scoprire la Calabria

Seguire le torri costiere significa dunque costruire un viaggio diverso dal tradizionale tour delle spiagge.

La linea guida è il mare, ma le tappe raccontano pirati e soldati, viceré e cavalieri, scrittori, archeologi e comunità di pescatori. Le torri raccontano la paura delle incursioni, ma anche la capacità delle popolazioni di organizzare un sistema di difesa collegato attraverso segnali e avvistamenti.

Il patrimonio oggi è estremamente vario. La Regione Calabria stessa sottolinea che il sistema delle architetture fortificate comprende torri, castelli, mura e roccaforti di epoche differenti e che l'elenco regionale comprende anche strutture allo stato di rudere. La documentazione non è però sempre completa per tutte le architetture presenti sul territorio.

Ed è proprio questa varietà a rendere interessante il tour.

Si può cominciare da Torre Talao a Scalea, per poi seguire il Tirreno verso Torre Crawford e il Bastione di Malta; scendere lungo la Costa degli Dei passando dalla Rocchetta e da Torre Marrana; attraversare la Costa Viola e raggiungere lo Ionio reggino; quindi risalire verso Santa Caterina dello Ionio, Soverato, Isola Capo Rizzuto, Capo Colonna, Torre Melissa, Cirò Marina e l'Alto Ionio cosentino.

Non è necessario percorrerlo tutto in un solo viaggio. Al contrario, il modo migliore per affrontarlo è dividerlo in più tappe, abbinando le torri ai borghi, alle aree archeologiche, alle spiagge e ai prodotti del territorio.

Perché il vero valore di queste sentinelle di pietra sta proprio qui: non sono monumenti isolati, ma punti di accesso alla storia e ai paesaggi della Calabria.

E mentre un tempo dalla loro sommità si scrutava l'orizzonte alla ricerca di vele nemiche, oggi quello stesso orizzonte diventa il motivo per fermarsi, guardare il mare e continuare il viaggio.