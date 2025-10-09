Riscoprire i tesori della Calabria con le Giornate Fai d'Autunno: ecco quali luoghi visitare

Verzino: le grotte rupestri e il borgo sospeso

A Verzino, in provincia di Crotone, si apre l’accesso a un insediamento rupestre tardo medievale (in copertina), con grotte scavate nella roccia e utilizzate nei secoli come rifugi, luoghi di culto o abitazioni. Alcune cavità mostrano tracce di affreschi e incisioni, testimonianza tangibile di un passato vivente. Dalla panoramica sulla valle del fiume Vitravo, con le cascate e le "vulle" (vasche naturali), al centro storico con il palazzo ducale e la chiesa di Santa Maria Assunta, fino al Museo degli antichi mestieri e della civiltà contadina, l’esperienza si snoda tra natura e comunità, tra memoria rupestre e cultura locale.