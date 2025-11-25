Prosegue con grande successo la stagione teatrale all’Auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino”. Domenica 23 novembre il pubblico ha vissuto una serata indimenticabile grazie alla straordinaria rappresentazione de “Lo Schiaccianoci”, che ha riempito la sala di magia, emozione e meraviglia. Lo spettacolo, tra i più attesi del cartellone, ha incantato gli spettatori con coreografie eleganti, musiche senza tempo e interpretazioni capaci di toccare il cuore di grandi e piccoli. Il balletto in due atti, tratto dal racconto di E.T.A. Hoffmann, ha visto protagonisti gli artisti della Compagnia Almatanz, con regia e coreografia di Luigi Martelletta e musiche di Peter Ilič Čajkovskij.



L’Amministrazione Comunale di Caulonia rivolge «un grazie speciale agli artisti, ai tecnici, all’organizzazione e a tutte le persone che hanno contribuito a rendere questa serata indimenticabile. E naturalmente grazie al pubblico, che con entusiasmo e calore ha reso l’atmosfera ancora più speciale».

Il sindaco Francesco Cagliuso, ha sottolineato: «La nostra comunità ha dimostrato ancora una volta di saper accogliere e valorizzare la cultura. “Lo Schiaccianoci” ha portato nel nostro Auditorium un respiro internazionale e un’emozione condivisa che ci rende orgogliosi. Investire nel teatro significa investire nella crescita sociale e culturale di Caulonia».

L’assessore Antonella Ierace, ha aggiunto: «La risposta del pubblico è stata straordinaria e conferma quanto la cultura sia un collante fondamentale per la nostra comunità. Continueremo a sostenere iniziative di qualità, capaci di unire tradizione e innovazione, e di offrire occasioni di bellezza e riflessione a cittadini di tutte le età».



Il cartellone, curato dal Centro Teatrale Meridionale con la Direzione artistica di Domenico Pantano, proseguirà con due imperdibili eventi: il 13 dicembre, ore 21:00 va in scena l’opera “L’impresario delle Smirne” di Carlo Goldoni, con Gigi Savoia, Francesca Bianco, Fabrizio Bordigon, Susy Sergiacomo, Francesca Buttarazzi, Giuseppe Cattani e Alessandro La Provitera, per la regia di Millo Lerici.

Il 28 dicembre, ore 18:30, da non perdere lo spettacolo Gospel Italian Singers, con la partecipazione dell’artista internazionale Ruth Whyte e l’orchestra dal vivo diretta dal maestro Francesco Finizio.

Il Comune di Caulonia invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi, per continuare a vivere insieme la magia del teatro e della musica.