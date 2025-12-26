A Chiaravalle Centrale il Natale si accende in versione Lego. Decorazioni, presepi e riproduzioni di Babbo Natale con i mattoncini più famosi al mondo. Dopo il successo dell'iniziativa Chiaravalle Brick dello scorso mese di luglio, l'associazione di appassionati Lego "Collezionisti seriali" è tornata nuovamente in campo con un appuntamento a tema natalizio presso il Convento dei frati cappuccini, dedicato a grandi e piccoli, arricchito dall’esibizione del coro locale e dal suono tipico della zampogna.

Laboratori per i più piccoli

«La cosa principale è la presenza dei bambini che prima di arrivare all'appuntamento di questa sera, hanno lavorato grazie ai laboratori che abbiamo organizzato nelle settimane scorse - spiega Giuseppe Servello, membro dell'associazione -, creando delle decorazioni natalizie che abbiamo appeso all'albero di Natale, ma anche de presepi esposti nella chiesa principale del convento, e altri addobbi, sempre a tema winter village». «La versione invernale di Chiaravalle Brick è stata per noi un momento di unione grazie al quale abbiamo potuto rimarcare il fatto che i Lego non sono un semplice gioco ma qualcosa di più grande, che crea comunità - ha spiegato il presidente del sodalizio, Alessandro Chiefari - con il coinvolgimento non solo dei bambini ma anche dei più grandi, e quindi dei genitori che si sono fermati con noi ogni volta per godere della bellezza di questi laboratori».

Una festa di comunità



«Noi abbiamo accolto molto volentieri la richiesta di poter ospitare questa iniziativa così lodevole - è stato il commento di padre Antonio Marranchella, guardiano del Convento - è un'esperienza di crescita nel segno dell'amore verso l'altro». «Un grazie veramente a chi ha avuto la meravigliosa idea di organizzare questi laboratori - ha aggiunto il sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato - riportando i nostri bambini ai valori veri, quelli della fantasia e creatività che purtroppo molte volte vengono meno perché le distrazioni della vita quotidiana sono tante. Invece oggi e nelle iniziative precedenti hanno fatto comunità, si sono ritrovati, riscoprendo il piacere di stare insieme e divertirsi in maniera sana».