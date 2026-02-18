Le iniziative in programma al Rendano e al teatro Scaramuzza di Crotone. Sul palco, accanto all’orchestra, la voce intensa e raffinata di Ida Altrove e Sasà Calabrese

Nuovo imperdibile appuntamento con l’Orchestra Sinfonica Brutia. Il direttore artistico Francesco Perri firma un progetto che porta sul palcoscenico il profumo intramontabile dei grandi successi di Ornella Vanoni, artista simbolo della musica italiana. Il 14 marzo, ore 20.30, il Teatro Rendano di Cosenza ospiterà “Appuntamento con Ornella”, un tributo originale firmato dalla Brutia che condurrà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i brani più iconici del suo repertorio. Il concerto replicherà il 15 marzo, ore 18.00, al Teatro Vincenzo Scaramuzza di Crotone.

Due serate pensate per ripercorrere, in musica, oltre sessant’anni di carriera attraverso i brani che hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana, riletti in una nuova e suggestiva veste orchestrale. Per l’occasione, la Brutia proporrà arrangiamenti inediti, pensati per far riscoprire questi grandi classici con sonorità rinnovate, esaltandone tutta la raffinatezza e l’intensità emotiva attraverso la ricchezza del linguaggio sinfonico.

Ornella Vanoni è molto più di una grande interprete: è un’icona culturale. Dalla stagione del teatro-canzone milanese con Giorgio Strehler agli indimenticabili successi della canzone d’autore e della bossa nova italiana, ha collaborato con alcuni dei più importanti compositori e autori del panorama nazionale e internazionale, attraversando epoche e generazioni senza mai perdere la propria identità artistica. Brani come “Senza Fine”, “L’appuntamento”, “Una ragione di più” e “Domani è un altro giorno” sono entrati nell’immaginario collettivo, diventando patrimonio della musica italiana.

Riconosciuta dal Ministero della Cultura come Istituzione Concertistico Orchestrale (I.C.O.), l’Orchestra Sinfonica Brutia prosegue nel suo percorso artistico che unisce tradizione e innovazione, ponendo al centro il valore della musica dal vivo e avvicinando pubblici diversi a esperienze sonore di grande qualità.

Sul palco, accanto all’orchestra, la voce intensa e raffinata di Ida Altrove, interprete capace di restituire con delicatezza e forza espressiva le sfumature emotive del repertorio della Vanoni, accompagnando il pubblico in un racconto musicale intimo e coinvolgente. Con lei, la partecipazione speciale di Sasà Calabrese (chitarra e voce), musicista e autore di riconosciuta esperienza, la cui sensibilità interpretativa e presenza scenica contribuiranno a dare ulteriore profondità e dinamismo al progetto. Gli arrangiamenti sono firmati dal maestro Giuseppe Santelli, giovane musicista e arrangiatore che ha collaborato con numerosi artisti di calibro nazionale e internazionale, tra cui Gilberto Gil, Mario Venuti, Amii Stewart, Fabrizio Bosso, Lino Patruno, Ray Brown Jr, Cecy Santana, Rossana Casale, Anthony Morgan, Sami Scott, Nada, Mauro Ermanno Giovanardi, Michel Godard, Manuel Agnelli, Serena Brancale, Willie Peyote, Peppe Servillo e molti altri.

“Appuntamento con Ornella” sarà una serata dedicata alla grande musica italiana, alla poesia delle parole e alla forza evocativa di melodie senza tempo: un invito a vivere una notte… “Senza Fine”.

I biglietti possono essere acquistati su Ticketone e presso la biglietteria InPrimaFila.