Il borgo di Mormanno si prepara a vivere un weekend di straordinaria intensità il 25 e 26 aprile 2026 in occasione dell'undicesima edizione del Palio Nazionale delle Botti. Questa manifestazione, che si inserisce nel prestigioso circuito delle Città del Vino, rappresenta un connubio perfetto tra la valorizzazione delle radici storiche e la promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio. L'atmosfera che si respirerà tra i vicoli storici di Costa, Capo Lo Serro, Casalicchio e Torretta promette di coinvolgere residenti e turisti in un differente viaggio sensoriale e sportivo.

La giornata di sabato 25 aprile sarà interamente dedicata alla celebrazione dei sapori autentici con l'evento “Salumi Gusto d'Autore”. A partire dalle 18:00, la Galleria D'Alessandro ospiterà un convegno focalizzato sull'arte della norcineria locale, seguito da una ricca degustazione curata da realtà storiche come il Salumificio Coinas, la Macelleria Regina, Del Colle e Campotenese. L'esperienza gastronomica sarà completata dai vini delle Tenute Iannibelli, offrendo un esempio tangibile della qualità che il territorio calabrese sa esprimere. La serata proseguirà alle 19:00 con la presentazione ufficiale delle squadre e il tradizionale scambio dei doni, un momento solenne che sancisce l'inizio della competizione sportiva.

Domenica 26 aprile la scena si sposterà sul corso principale per il culmine agonistico della manifestazione. Fin dalle 09:30 del mattino inizieranno le fasi di qualifica che vedranno impegnati sia gli uomini che le donne nella difficile arte della spinta delle botti. La competizione entrerà nel vivo alle 11:15 con la partenza della gara femminile, seguita immediatamente alle 11:45 dalla gara maschile. La mattinata si concluderà con la cerimonia di premiazione che premierà la forza, la coordinazione e lo spirito di squadra dei partecipanti.

Il carattere nazionale dell'evento è testimoniato dalla partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia, creando un ideale ponte di tradizioni tra diverse regioni. Ai padroni di casa di Mormanno si uniranno infatti i team di Maggiora da Novara, Vittorio Veneto da Treviso, Marsciano da Perugia, Furore da Salerno, Barile da Potenza, oltre alle siciliane Santa Venerina e Riposto da Catania e a Bianco dalla provincia di Reggio Calabria. Questa varietà di provenienze rende il Palio un vero e proprio incontro di culture e passioni legate al mondo del vino e delle tradizioni popolari italiane.