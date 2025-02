Inaugurata questa mattina la mostra filatelica sulla storia dei Giubilei dall’anno 1300 al 2025. Torna a proporre un racconto affidato ai francobolli, l’associazione culturale Anassilaos attraverso una mostra allestita nell’atrio del palazzo delle Poste centrali che ospita la filiale di Reggio Calabria. Visitabile negli orari di ufficio fino al prossimo 15 marzo, l’esposizione ripercorre, attraverso i documenti di indizione, la storia giubilare di oltre settecento anni.

La mostra, di significativa valenza didattica, è stata illustrata alla presenza del presidente dell’associazione Anassilaos, Stefano Iorfida, dell’assessora all’Istruzione del comune di Reggio Calabria, Anna Maria Briante, del direttore della filiale di Poste Italiane, Giuseppe Fusco, e del responsabile Filatelia Area Sud di Poste, Giacomo Latrofa. Presente anche monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, che ha ricordato l'importante anniversario che nel 2028 riguarderà i cento anno dalla consacrazione della cattedrale del Duomo di Reggio Calabria, il più grande edificio religioso della Calabria. Un evento da annullo filatelico ad hoc.

L’iniziativa, tra le prime del genere in tutto il Sud, si inserisce nelle celebrazioni del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025 "Spes non confundit" (la speranza non delude) indetto da Papa Francesco.

Durante la cerimonia apposto anche a Reggio Calabria il bollo lineare del Giubileo 2025, raffigurante le facciate delle quattro basiliche papali di Roma, simboli iconici del Giubileo.

