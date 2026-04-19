Sarà il concerto di Noemi a concludere i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno. La notizia è stata già diffusa nei canali ufficiali della cantante romana, che hanno indicato nell’8 settembre 2026 la nuova data nel tour che segue di un anno l’uscita dell’album “Nostalgia”, nel quale, oltre al brano “Se t’innamori muori”, col quale lo scorso anno ha partecipato per la nona volta al Festival di Sanremo, ci sono altre sette tracce, frutto di proficue collaborazioni con artisti del calibro di Mahmood, Antonio Di Martino, Neffa, Carl Brave e Paolo Antonacci.

Dopo l’esordio nel 2008 al talent show X Factor, nel quale ha messo in mostra le sue impareggiabili doti vocali, Noemi si è subito conquistata uno spazio di grande rilievo nel panorama musicale del pop italiano che guarda a un pubblico internazionale, e nel mondo della televisione, avendo condotto le ultime due edizioni del Concerto del Primo Maggio dalla romana piazza San Giovanni, e il GialappaShow.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutta l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni e, in particolare, dall’assessore Pietro Sgarlato, che sin dal primo anno della consiliatura ha onorato la delega all’organizzazione della partecipatissima festa patronale, elevandone gli standard sia per quanto attiene allo svolgimento della fiera, che nella predisposizione del cartellone degli spettacoli.