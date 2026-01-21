Saranno Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari ed Emanuele Barresi in “La Scommessa” ad inaugurare la nuova stagione del teatro comunale di Soverato il 22 gennaio . Un cartellone, quello proposto anche quest'anno dall'amministrazione comunale con 9 appuntamenti in programma fino ad aprile, capace di unire grandi interpreti, commedie coinvolgenti e momenti di intensa emozione.

Il secondo evento, il 31 gennaio, avrà come protagonista Carlo Buccirosso in “Qualcosa è andato storto”, il 14 febbraio, Biagio Izzo in “L'Arte della Truffa”, il 22 febbraio sarà la volta di Nancy Brilli e Fabio Bussotti in “Il Padrone”, a seguire il 12 marzo arriveranno a Soverato Corinne Clery, Daniela Poggi e Fiordaliso in “Le Ragazze son Tornate”, si proseguirà il 22 marzo con Enzo Casertano, Beatrice Fazi e Gianni Ferreri in “Super”, il 29 marzo sarà con noi Flora Canto in “Me la Canto e me la Sogno… Ancora”, il 15 aprile Francesco Procopio e Teresa Del Vecchio in “Nemici come Prima”, il 21 aprile chiuderemo con Enzo Iacchetti insieme a Carlotta Proietti, Ermenegildo Marciante, Gigi Palla ed Elisabetta Mandalari in “Buongiorno Ministro”.

Il valore della cultura

«Siamo felici che il pubblico ricerchi questo momento di condivisione e aggregazione sociale, abbiamo già il tutto esaurito. La nostra proposta non è esclusivamente una raccolta di titoli ma è un momento per crescere, stare insieme e sorridere visto che diverse sono le commedie brillanti proposte» afferma il vicesindaco Emanuele Amoruso . Da circa 10 anni ormai il grazioso teatro della città ionica è diventato riferimento per l'intero comprensorio grazie ad una proposta culturale variegata.