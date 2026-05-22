È “Una pace disarmata e disarmante” il tema caratterizzante della sedicesima edizione del Premio Nazionale “Vincenzo Padula”, in programma ad Acri dal 27 al 30 maggio. La frase di Leone XIV a sottolineare l’attenzione che il Premio ha storicamente per le dinamiche sociali e culturali che caratterizzano il nostro tempo.

«Il tema – ha spiegato Giuseppe Cristofaro, presidente della fondazione culturale che promuove l’evento – si innesta nel difficile e delicato panorama internazionale, dove venti di guerra dominano le precarie e fragili relazioni tra i popoli».

Anche in questa sedicesima edizione, il Premio conferma la sua fisionomia, con l’intento di «dare, ai giovani in primo luogo, opportunità e momenti di incontro, confronto e ascolto allo scopo di accrescere le conoscenze e riscoprire l’importanza del libro e della lettura e far mantenere una robusta coscienza civile e democratica».

Protagonisti di primo piano nella costruzione di questa nuova tappa di un percorso ormai consolidato cono le scuole del territorio, l’Università e le realtà associative “avamposto di coscienza civile e solidale”. Tutti gli eventi si terranno nella “Sala Giovan Battista Falcone” del Palazzo Sanseverino-Falcone.

La serata inaugurale, mercoledì 27 maggio, alle ore 18:00, è realizzata in collaborazione con la Fidapa. Il tema è “Narrazioni del Sud. La donna in Vincenzo Padula”.

Giovedì 28 maggio, alle 18:00, con l’associazione LiberAccoglienza, proiezione del docufilm “Cutro, 94 and more…”, del regista Angelo Resta, presente, insieme ad altri ospiti, all’evento.

Venerdì 29 maggio, alle 18.00, il tema è “Giornalismo in Calabria, tra ieri e oggi. Ricordando Giuseppe Abbruzzo”. In questo caso, evento promosso con il Rotary di Acri.

Venerdì e sabato mattina, 29 e 30 maggio, seminario per studenti delle scuole superiori a cura di Giovanna Taviani sul cinema di Marco Bellocchio. Venerdì proiezione del film “Buongiorno notte”; sabato, dopo il film “Il traditore”, gli alunni incontreranno il regista emiliano,

Sabato, alle ore 18:00, la cerimonia di consegna dei premi, condotta dalla giornalista Rai Maria Gabriella Capparelli.

Questi i vincitori: per la sezione “Persone in Calabria,” riconoscimento speciale al Rettore dell’Unical Gianluigi Greco; Sezione Narrativa, Michele Mari, per “I convitati di pietra”; Sezione Saggistica, Luigi Zoja, per “Il nostro tempo. Narrare un’Europa”; Sezione Giornalismo “Giuseppe Abbruzzo”, Marianna Aprile, per “La promessa”; Sezione “Vincenzo Tallarico”, Marco Bellocchio.

Le opere che saranno consegnate ai vincitori sono state realizzate e donate dal Maestro Gerardo Sacco; quelle degli ospiti sono del Maestro Silvio Vigliaturo.