La manifestazione rinnova il suo appuntamento con una giornata interamente dedicata al teatro, alla creatività e alla socializzazione, attraverso laboratori, performance e momenti di convivialità

Il 14 maggio torna la rassegna teatrale “Leggere, scrivere e fare teatro… in ricordo di Maurizio Mari”, un’idea di Gabriele Bernaudo, Lucia Catalano e Luca Gelsomino, organizzata da AttorInCorso e dalla Compagnia per l’Unical, che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole dell’hinterland cosentino.



Dopo il successo della scorsa edizione, la manifestazione rinnova il suo appuntamento con una giornata interamente dedicata al teatro, alla creatività e alla socializzazione, attraverso laboratori, performance e momenti di convivialità. Anche quest’anno la rassegna ospiterà il Premio “La Fiaba – Filomena Pastore”, ideato da Mario Gelsomino, nato con l’obiettivo di stimolare la fantasia e la creatività dei ragazzi attraverso l’elaborazione di una fiaba originale.

In ricordo di Maurizio Mari e Filomena Pastore



L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per ricordare Maurizio Mari e Filomena Pastore, docenti prematuramente scomparsi, che hanno dedicato la loro vita all’insegnamento, alla cultura e alla formazione delle nuove generazioni. A concludere la giornata, alle ore 20.00, sarà il concerto di Elisa Brown; a seguire, alle ore 20.30, andrà in scena lo spettacolo “Intrighi Condominiali”, ispirato agli atti di Eduardo de Filippo e portato sul palco dalla compagnia Phonendo Boys and Girls e dagli iscritti del laboratorio Adulti curato da AttorInCorso, con la regia di Lucia Catalano. L’appuntamento è per il 14 maggio presso il Cinema-Teatro Garden di Rende.

Lo spettacolo

La sapiente e divertente penna di De Filippo descrive tutte le dinamiche che possono avvenire in un condominio, quel posto dove la maggior parte delle persone vive ma che a volte ne farebbe volentieri a meno. L’incontro con quel vicino che si racconta mentre vai di fretta, quel pettegolezzo che fremi dalla voglia di sapere, quel segreto che pensi non sia mai stato svelato ma che tutti conoscono. Routine quotidiane raccontate agli spettatori con la voglia di far ridere ma anche di far riflettere. Intrighi condominiali dove nulla è scontato.