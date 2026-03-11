Dopo il successo della lirica con la produzione originale de “Il Barbiere di Siviglia”, la stagione del Teatro Politeama di Catanzaro non si ferma e sale l’attesa per il prossimo appuntamento con una delle personalità più brillanti e originali della scena contemporanea. Martedì 24 marzo alle ore 21, nell’ambito del cartellone ideato dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce, sarà protagonista Drusilla Foer con lo spettacolo “Venere Nemica”: una pièce elegante, sorprendente e profondamente attuale, diretta da Dimitri Milopulos, che rilegge il mito classico con ironia e sensibilità contemporanea.

Cantante, attrice e autrice, icona di stile e personalità ironica e anticonvenzionale, Drusilla Foer ha costruito negli anni un percorso artistico trasversale che abbraccia teatro, televisione, radio, cinema e web, affermandosi come interprete colta e raffinata, capace di unire leggerezza e profondità. Originale riscrittura teatrale ispirata alla favola di Amore e Psiche narrata da Apuleio, “Venere Nemica” unisce parola e suoni in un intreccio scenico sorprendente, con un repertorio musicale intenso e inaspettato che accompagna la narrazione. Accanto a Drusilla Foer in scena l’attrice Elena Talenti, per uno spettacolo elegante e brillante capace di emozionare e divertire.

Venere – la dea eterna della bellezza e dell’amore – vive oggi lontano dall’Olimpo. Stanca dei capricci e delle rivalità degli altri dei, si è rifugiata a Parigi, fra gli uomini, osservandoli con una curiosa e tenera invidia: la loro mortalità, infatti, li costringe a vivere intensamente emozioni, passioni e sentimenti. In mezzo agli esseri umani Venere scopre il gusto dell’imperfezione, può concedersi il lusso delle debolezze umane. Accanto a lei, la misteriosa e affascinante cameriera Bellissima diventa confidente e complice di un racconto che riporta la dea indietro nel tempo, alla storia del figlio Amore e della mortale Psiche. In quel ricordo riaffiorano rancori, gelosie e la rivalità feroce di una suocera divina contro una giovane donna tanto straordinaria da essere scambiata per Venere stessa. Un’opera che gioca sul confine tra commedia e tragedia, tra mito e modernità.