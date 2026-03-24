Dopo il grande successo registrato negli appuntamenti inaugurali dello scorso dicembre, il Teatro Politeama di Catanzaro rinnova l’invito al pubblico con un nuovo ciclo di visite guidate drammatizzate organizzato dal 30 marzo al 2 aprile in prossimità delle festività pasquali. Un’esperienza originale e coinvolgente che ha già conquistato spettatori di tutte le età, offrendo una modalità inedita per scoprire uno dei luoghi simbolo della città. L’iniziativa, intitolata “La nave teatro”, nasce con l’obiettivo di raccontare il Politeama non solo come spazio dedicato allo spettacolo, ma come organismo vivo, ricco di storie, suggestioni e significati nascosti. Un percorso immersivo che accompagna i visitatori in un viaggio emozionale, grazie al testo originale di Giacomo Carbone e all’interpretazione dell’attore Francesco Gallelli.

Il progetto, ideato dal direttore generale della Fondazione Politeama Settimio Pisano e condiviso dalla sovrintendente Antonietta Santacroce, si sviluppa come una narrazione in movimento, capace di intrecciare teatro, architettura e immaginazione. Il racconto prende forma attraverso personaggi e visioni che evocano un universo sospeso tra arte, memoria e territorio, restituendo al pubblico un’esperienza intensa e suggestiva. Guidati da una voce che è al tempo stesso attore, narratore e simbolico “nocchiero”, gli spettatori attraversano gli spazi più affascinanti del teatro: dal foyer alla platea, fino al dietro le quinte e al loggione. Un itinerario che consente di osservare il Politeama da una prospettiva nuova e sorprendente, un omaggio al genio progettuale di Paolo Portoghesi e della sua visione architettonica, ripercorrendo idealmente i passi degli artisti fino al momento in cui il sipario si apre sulla platea illuminata.

Le visite, della durata di circa 45 minuti, si terranno da lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile, con doppio appuntamento giornaliero alle ore 18.00 e alle ore 20.00. Il biglietto unico, al costo di 8 euro, è acquistabile online sul portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro oppure contattando il botteghino al numero 0961501818.