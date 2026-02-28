Cresce l’attesa a Cosenza per il debutto della nuova commedia scritta e diretta da Cristina Comencini, “I Turni”, in scena domenica 1 marzo, alle ore 18.00, al Teatro Alfonso Rendano, nell’ambito della rassegna “L’Altro Teatro”, curata da Gianluigi Fabiano. Un debutto che suscita grande interesse non solo per la firma autorevole della scrittrice, regista e autrice di numerose pièce teatrali, ma anche per la forza di un testo che affronta con ironia e verità uno dei nodi più universali: il posto che ciascuno di noi occupa in famiglia, ruoli e legami che ci definiscono.

Sul palco tre protagonisti assoluti della scena teatrale e cinematografica italiana: Iaia Forte, Licia Maglietta e Andrea Renzi. Interpreti legati da un lungo sodalizio artistico iniziato ai tempi di Teatri Uniti e che da lì hanno alternato con successo teatro, cinema e televisione. L’attesa per questa prima nazionale nasce anche dalla genesi particolare dello spettacolo: «Ho scritto I Turni qualche anno fa – racconta Comencini nelle sue note di regia – e ho provato a metterlo in scena, ma non trovavo gli attori giusti. Volevo due sorelle e un fratello legati da un’aria di famiglia, un modo di parlare intimo e allo stesso tempo nervoso, perché la famiglia produce troppa vicinanza e di conseguenza litigi». La scelta è ricaduta sui tre artisti uniti da un legame umano oltre che artistico: «Si conoscono da sempre e sono legati da un grande affetto».

Chi ha deciso il ruolo che abbiamo in ogni famiglia? Se lo chiedono due sorelle che si ritrovano la domenica a coprire i turni per accudire la madre malata. «Diana, interpretata da Licia Maglietta, si accolla tutto: la casa della madre, le vacanze della badante, il marito, la figlia adolescente scorbutica. Diana è nervosa e tesa quanto l’altra è sorridente: due maschere complementari. Le sorelle si vogliono bene e non si sopportano. Finché inaspettato e tranquillo arriva il fratello più giovane, interpretato da Andrea Renzi, il tesoro della mamma che non viene mai a trovarla. Stefano è giusto passato per sapere come sta la mammina adorata. Le sorelle esasperate lo chiudono in casa, non lo fanno andare via. Tra i tre – è scritto nelle note di regia – si svolge una resa dei conti tragicomica sui ruoli nella famiglia, sul contrasto tra uomini e donne, sulla prigione delle loro vite e sui maldestri tentativi di fuga. Ma chiusi in casa come quando erano ragazzini, eccoli di nuovo pronti a giocare, a mischiare le loro identità, a viaggiare liberi in altre vite forse ancora possibili».

La rassegna L’Altro Teatro, realizzata con il supporto dell’Università della Calabria e del Comune di Cosenza, è cofinanziata con risorse Pac 2014-2020, erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura.

“I Turni” è una produzione del Teatro Nazionale di Napoli ed Enfi Teatro, con produzione esecutiva di Enzo Gentile. Dopo il debutto cosentino, lo spettacolo sarà in scena dal 4 al 15 marzo al Teatro Mercadante di Napoli.

I biglietti per la prima nazionale del 1° marzo sono disponibili sul circuito TicketOne, presso la biglietteria InPrimaFila di Cosenza e al botteghino del teatro la sera dello spettacolo.