Torna per la sua ottava edizione Amantea Comics, il festival indipendente che dal 2018 celebra la cultura pop e del fumetto in memoria di Stefania Mari, ispiratrice e anima del progetto, scomparsa prematuramente nel 2017. Il festival, curato dalla sua famiglia in nome dell’associazione culturale Amantea Comics per Stefania Mari, torna nel Parco “La Grotta” il 22 e 23 agosto 2025 dalle ore 16 ad ingresso gratuito, portando avanti con passione e dedizione una tradizione ormai radicata.

L’edizione 2025, dal titolo e tema Always, omaggia la continuità del progetto e l’amore infinito per Stefania, simbolicamente rappresentato dal numero 8, che rovesciandosi diventa ∞. “Always” – “Sempre” – è una promessa, un legame eterno con chi rende possibile tutto questo, ma anche l’ispirazione per i raduni cosplay a tema di quest’anno: da Harry Potter alle Winx.

Tra le novità più attese di questa edizione, la presenza – per la prima volta in Calabria – di Coreapoli, uno dei principali progetti italiani dedicati alla cultura pop coreana, in programma in entrambe le giornate, con sessioni di K-Pop Random Dance dalle ore 17. Torna nella giornata di venerdì, anche l’approfondimento culturale con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori SuperScienceMe – Reasearch is your elevation.

Non mancheranno anche quest’anno i laboratori, tra questi uno di espressione creativa in entrambi i giorni alle 18, tornei di videogame, giochi di ruolo e scacchi a cura dell’ass. Giancarlo Crupi, mostre, e l’Ink Ring, la sfida live tra illustratori calabresi. Tra le attività, anche preziosi momenti di approfondimento e dialogo: quest’anno Amantea Comics apre le porte al calabrese Pasquale Severino, doppiatore di Sentry in Thunderbolts, ultima pellicola Marvel. Sarà protagonista dell’incontro “Che volto ha una voce?”, moderato da Mattia Filice, altro talento autoctono.

Grande attesa per i momenti musicali: con la presenza del nerdofonista calabrese Gax Win, che salirà sul palco insieme al Jazzerd Trio e alla straordinaria Elisa Rosselli, voce delle sigle italiane delle Winx, a chiusura della prima giornata di festival dalle ore 19.

A impreziosire l’annuale omaggio a Il Piccolo Principe, sabato 23 agosto, sarà l’oramai tradizionale reading del celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry, quest’anno con la voce di Porthos Sesti e gli interventi musicali di Rosaria Belmonte con la magia della sua arpa.

A chiudere il festival il Contest Cosplay con i conduttori Francio e Ollichoi, e la premiazione di “Artist as Always”, contest per illustratori aperto a tutta l’Italia, dedicato al talento e alla creatività che continuano a rendere vivo lo spirito del festival e le passioni di Stefania Mari.

Venerdì 22 agosto

16:00 – Apertura

Laboratori, tornei, GDR, mostre, stand

16:30 – Ink Ring

Live challenge di disegno tra illustratori

17:00 – K-Pop Random Dance

con Coreapoli

18:00 – Che volto ha una voce? Eroi e antieroi del doppiaggio

con Pasquale Severino in dialogo con Mattia Filice

19:00 – Live session

Elisa Rosselli meets Gax Win & Jazzerd Trio

Sabato 23 agosto

16:00 – Apertura attività

Laboratori, tornei, GDR, mostre, stand

16:30 – Ink Ring

Live challenge di disegno tra illustratori

17:00 – K-Pop Random Dance

con Coreapoli

18:30 – Reading “Il Piccolo Principe”

con Porthos Sesti e interventi musicali di Rosaria Belmonte

19:30 – Contest Cosplay

con Francio e Ollichoi

e Premiazione Artist as Always