Prenderà il via domani sera (29 agosto) al Teatro al Castello la XLVI edizione di Rumori Mediterranei – Roccella Jazz Festival, una delle manifestazioni storiche del jazz italiano e internazionale, che, ancora una volta, conferma la propria vocazione a esplorare i linguaggi della musica contemporanea, favorendo l'incontro tra culture, tradizioni e nuove forme espressive.

La prima serata si aprirà alle ore 21.15 con il Quartetto di Eleonora Strino, tra le chitarriste più autorevoli della nuova scena jazz internazionale. Dopo aver conquistato pubblico e critica grazie a collaborazioni con artisti come Greg Cohen, Joey Baron, Martin Taylor e Peter Bernstein, la musicista napoletana porterà a Roccella Jonica un repertorio capace di coniugare eleganza, lirismo e grande libertà improvvisativa. Un concerto che rappresenta una delle espressioni più interessanti del jazz europeo contemporaneo.

Alle ore 22.30 il festival proporrà uno degli appuntamenti più originali dell'intera programmazione con "Kronomakia", progetto che vede insieme l'Ensemble Micrologus, punto di riferimento internazionale nell'interpretazione della musica medievale, e la Rote Jazz Fraktion guidata dal sassofonista Daniele Sepe.

"Kronomakia" è un viaggio attraverso i secoli nel quale danze medievali, Carmina Burana, Cantigas de Santa Maria e musiche tradizionali del Mediterraneo si intrecciano con jazz, rock ed elettronica. Sul palco dodici musicisti daranno vita a uno spettacolo di straordinario impatto sonoro, nel quale strumenti antichi e moderni dialogano senza confini, restituendo al pubblico un'esperienza musicale intensa e sorprendentemente attuale.

L'apertura del festival conferma così la cifra artistica che da sempre caratterizza Rumori Mediterranei: mettere in relazione tradizione e innovazione, grandi protagonisti della scena internazionale e progetti capaci di superare i confini tra i generi.

La XLVI edizione proseguirà fino al 31 agosto con un programma che vedrà alternarsi artisti provenienti da tutto il mondo, confermando Roccella Jonica come uno dei principali punti di riferimento del jazz nel Mediterraneo.