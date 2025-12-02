Sarà il grande violoncellista di fama internazionale Giovanni Sollima a salire sul palco del Teatro di tradizione Alfonso Rendano di Cosenza insieme agli archi dell’Orchestra Sinfonica Brutia, per l’ultimo appuntamento di “Armonie trasversali”, la IV Stagione concertistica autunnale dell’Orchestra Sinfonica Brutia. Giovedì 4 dicembre, alle ore 20.30, Sollima si esibirà in triplice veste di compositore, violoncellista e direttore, promettendo un’esperienza musicale travolgente e fuori dagli schemi. Un’occasione unica per assistere a un viaggio che intreccia linguaggi e generi musicali differenti, dalla tradizione al contemporaneo, dai ritmi mediterranei al rock, dando vita a sonorità inedite.

Improvvisazione e creatività sono i tratti distintivi di Giovanni Sollima, artista geniale e poliedrico che si è esibito con le più importanti orchestre del mondo e ha collaborato con musicisti di grande prestigio. Ha composto e interpretato musiche per cinema, teatro, televisione e danza, lavorando con artisti quali Patti Smith, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Larry Coryell, Elisa, Michele Serra e Antonio Albanese; ha scritto e interpretato musica per Peter Greenaway, John Turturro, Bob Wilson, Carlos Saura, Marco Tullio Giordana, Alessandro Baricco, Peter Stein, Lasse Gjertsen, Anatolij Vasiliev, Karole Armitage e Carolyn Carlson. Insegna all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e alla Fondazione Romanini di Brescia. Suona un violoncello Francesco Ruggeri, realizzato a Cremona nel 1679. La sua attività compositiva esplora generi diversi avvalendosi di strumenti antichi, orientali, elettrici e di sua invenzione: ha suonato nel Deserto del Sahara, sott’acqua e persino con un violoncello di ghiaccio.

Giovedì 4 dicembre il pubblico del Teatro Rendano avrà l’opportunità di ascoltare dal vivo le sorprendenti composizioni del Maestro, eseguite insieme ai giovani musicisti dell’Orchestra Sinfonica Brutia. A completare il programma, il Concerto n.1 in do maggiore di Joseph Haydn. I biglietti possono essere acquistati su TicketOne, InPrimaFila e al botteghino del teatro la sera dello spettacolo.