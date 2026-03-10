Domenica 15 marzo alle 17 lo spettacolo di e con Silvia Lemmi e Francesco Cortoni nell’ambito della stagione teatrale “Lo sguardo oltre”, curata da Dracma – Centro di Produzione Teatrale sotto la direzione artistica di Andrea Naso

Un viaggio alla scoperta del segreto più misterioso di sempre: la felicità. È questo il cuore di “Blu, il colore della felicità”, lo spettacolo che andrà in scena domenica 15 marzo alle 17 all’Auditorium di Filadelfia.

Lo spettacolo, di e con Silvia Lemmi e Francesco Cortoni, con testo e regia dello stesso Cortoni, è una produzione Pilar Ternera e rientra nella stagione teatrale “Lo sguardo oltre”, curata da Dracma – Centro di Produzione Teatrale sotto la direzione artistica di Andrea Naso.

“Blu, il colore della felicità” affronta il tema della felicità attraverso la storia di Felice – o Alberto/Alberta – e il suo speciale rapporto con il colore blu.

«Il viaggio del protagonista ci invita a scoprire che la felicità può essere trovata nelle piccole cose, come il vento che ci accarezza o un sogno che ci accompagna. Alla fine, il messaggio è che tutti siamo artefici della nostra felicità e che ognuno può scrivere la propria storia, qualunque nome porti», si legge nelle note di regia.

Nel racconto scenico il vento diventa simbolo di cambiamento: può soffiare leggero o con forza, proprio come le emozioni. Può portarci lontano o riportarci indietro, ma è sempre in movimento, esattamente come la felicità.

In scena prenderanno forma piccole magie – di quelle che solo il teatro sa creare – rivelate davanti agli occhi del pubblico. Tra grandi salti, bisbigli, immagini oniriche e suggestioni poetiche, lo spettacolo propone un’indagine delicata e immaginifica su come la felicità possa essere sempre a portata di mano e su come il percorso per raggiungerla sia personale e diverso per ciascuno.

«Non esiste una felicità uguale per tutti, e questo rende ognuno speciale»: è questo il messaggio di “Blu”, penultima rappresentazione prima della chiusura di “A Teatro in Famiglia”, il ciclo di sei appuntamenti domenicali inserito nella stagione “Lo sguardo oltre” e dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

Da novembre la rassegna propone spettacoli tra fantasia, stupore, fiabe e riletture di classici, offrendo un modo diverso di vivere le domeniche pomeriggio e avvicinando al teatro le nuove generazioni.

“A Teatro in Famiglia” è curata da Dracma con il sostegno del Mic – Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del Comune di Filadelfia. Una programmazione che riconosce il teatro come luogo di incontro tra bambini, bambine e famiglie, capace di trasformarsi in un’esperienza condivisa di scoperta e partecipazione.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro e sulla piattaforma Vivaticket. Biglietto unico: 5 euro.

Per maggiori informazioni: www.dracma.org.