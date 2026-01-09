Castrovillari si prepara a vivere un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua storia più amata: il Carnevale di Castrovillari, giunto alla 68ª edizione, simbolo di tradizione, cultura e identità popolare, organizzato dalla Pro Loco cittadina in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Tra gli appuntamenti più attesi della kermesse spicca l’elezione della madrina, figura emblematica che affiancherà Re Carnevale in tutte le manifestazioni ufficiali. Dopo l’elegante presenza di Sofia Lampis, madrina della scorsa edizione, cresce ora l’attesa per scoprire chi raccoglierà la sua corona?

L’attesa è finita: aperte ufficialmente le selezioni

La ricerca della nuova madrina è ufficialmente iniziata. L’incoronazione avverrà sabato 8 febbraio, alle ore 21.00, nello scenario suggestivo del Teatro Sybaris, nel corso di una serata all’insegna della magia, dell’eleganza e della tradizione carnevalesca.

La futura madrina avrà l’onore di rappresentare la bellezza, l’energia e lo spirito autentico del Carnevale di Castrovillari, partecipando agli eventi più significativi dell’intera manifestazione.

Come partecipare alla selezione

Se hai tra i 15 anni e i 27 anni, di qualsiasi nazionalità e sei residente in Italia e sogni di vivere un’esperienza unica, questa è la tua occasione.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte coloro che desiderano immergersi nei colori e nell’allegria del Carnevale.

Per iscriversi è sufficiente recarsi presso la Pro Loco di Castrovillari, C.so Garibaldi, dove sarà possibile compilare il modulo di candidatura e ricevere tutte le informazioni necessarie. Le iscrizioni scadranno il 2 febbraio 2026.

Un Carnevale di storia e tradizione

Nato nel 1959, il Carnevale di Castrovillari è oggi uno degli eventi più importanti della Calabria e d’Italia, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori. Sfilate, carri allegorici, gruppi mascherati, spettacoli musicali e danze tradizionali trasformano la città in un grande palcoscenico di festa e condivisione.

La figura della madrina rappresenta da sempre il ponte tra tradizione e rinnovamento, tra memoria e futuro. Essere scelta significa diventare un’icona del Carnevale e vivere un’esperienza indimenticabile fatta di spettacoli, interviste ed eventi esclusivi.

Chi sarà la prossima regina del Carnevale?

L’appuntamento è fissato. Castrovillari è pronta a incoronare la sua nuova madrina e a celebrare, ancora una volta, la magia del Carnevale.

L’8 febbraio il sipario del Teatro Sybaris si alzerà: Castrovillari è pronta ad accogliere la sua regina del Carnevale.

Il Carnevale di Castrovillari, è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la locale amministrazione comunale, la Regione Calabria, il Parco Nazionale del Pollino, la Bcc Mediocrati, la Gas Pollino , la Provincia di Cosenza, il Mibact, la Fitp, lo Iiov, l’Epli, il Comitato Difesa Consumatori, Igf sostenuta da numerosi sponsor privati, impreziosita da i brand, Repubblica Italiana, e Castrovillari Città Festival.