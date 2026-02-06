Libertà, gioco e maschera saranno i fili conduttori di spettacoli capaci di fondere tradizione e innovazione. Protagoniste le scuole di danza locali

La danza torna protagonista al Carnevale di Castrovillari e al Festival internazionale del folklore, giunto alla sua 68ª edizione, in programma dal 7 al 17 febbraio 2026. Tra gli appuntamenti più attesi spicca “Scuole di Danza a Confronto”, evento che da oltre vent’anni arricchisce il cartellone carnascialesco con tre serate dedicate all’arte del movimento, in scena il 9, 10 e 11 febbraio nella suggestiva cornice del Teatro Sybaris – Protoconvento Francescano.

Nato da un’idea di Carlo Catucci e di Gerardo Bonifati, direttore artistico della Pro Loco cittadina, l’evento ha visto nel corso degli anni la partecipazione di numerose scuole di danza e ballerini professionisti, affermandosi come un appuntamento fisso e molto atteso del Carnevale di Castrovillari. Un’iniziativa che contribuisce a valorizzare l’espressione artistica e le tradizioni culturali attraverso il linguaggio universale della danza.

Per tre serate il Teatro Sybaris si trasformerà in un palcoscenico di movimenti, colori ed emozioni, accogliendo esibizioni di compagnie e scuole locali che presenteranno coreografie originali, molte delle quali ispirate al tema del Carnevale. Libertà, gioco e maschera saranno i fili conduttori di spettacoli capaci di fondere tradizione e innovazione, in un contesto reso ancora più suggestivo dall’eleganza e dall’atmosfera intima del teatro. Gli spettacoli, con inizio alle ore 20.30, offriranno al pubblico un’occasione straordinaria per apprezzare il talento dei danzatori e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera magica del Carnevale, tra costumi spettacolari, luci e musiche che accompagneranno ogni passo.

Saranno presenti le Scuole: Progetto Cea – New Dance only Dance – Fly Dance Academy – Cuba Danza – Centro danza Vaganova – Centro arte e movimento – Sogno Latino Ballet Academy – Dream Dance – Centro danza annicchiarico – Isabel Dance – Sarà Danza. “Scuole di Danza a Confronto” si conferma così come una delle tappe imperdibili del Carnevale di Castrovillari, un’esperienza culturale completa in cui la danza diventa ambasciatrice di gioia, condivisione e bellezza.