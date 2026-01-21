La conferenza stampa ha evidenziato il ruolo identitario e turistico del Carnevale di Castrovillari. Interventi di istituzioni e organizzatori hanno sottolineato la forza del festival nel valorizzare il territorio e attrarre visitatori, puntando su cultura e comunità

In un clima di partecipazione e attenzione culturale, nella Sala Conferenze “Don Carlo De Cardona” del Centro Direzionale della BCC Mediocrati di Rende, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’immagine ufficiale della 68ª edizione del Carnevale di Castrovillari e del Festival Internazionale del Folklore. Un appuntamento che ha segnato simbolicamente l’avvio di un’edizione che si annuncia, ancora una volta, ricca di contenuti, visioni e contaminazioni culturali, confermando il Carnevale come uno degli eventi identitari più rilevanti del panorama meridionale.

Il manifesto, realizzato dall’esperto di comunicazione, Luciano Mastrascusa, con stampa affidata a Printag di Francesco Gallicchio (Castrovillari), si presenta come un dispositivo comunicativo ad alta densità simbolica, in cui fotografia, colore, corpo, maschera e testo concorrono a costruire un racconto visivo coerente con l’identità storica del Carnevale di Castrovillari. La postura a braccia aperte richiama esplicitamente il pittore Le Voci nelle cui opere il corpo umano diventa spesso strumento di espressione collettiva, luogo di tensione dinamica e spazio simbolico di apertura, invocazione e accoglienza.

La centralità del soggetto trasforma l’individuo in archetipo, non persona: è il Carnevale stesso che si manifesta. La maschera non nasconde: rivela una verità simbolica, quella del Carnevale come spazio altro. Il costume diventa testo visivo che racconta la pluralità delle culture presenti nel Festival Internazionale del Folklore. La folla non è anonima: è comunità rituale, che riconosce e legittima il personaggio centrale. Il colore diventa linguaggio emozionale, prima ancora che informativo. Il rapporto testo/immagine è di ancoraggio, non di ridondanza. Il manifesto riflette questa continuità dinamica: tradizione + contemporaneità.

Il manifesto parla per simboli universali, superando barriere linguistiche e riesce a comunicare non solo un evento, ma un’esperienza identitaria, confermando il Carnevale di Castrovillari come uno dei più significativi patrimoni immateriali del Sud Italia.

Il Presidente della BCC Mediocrati di Rende, Nicola Paldino, ha espresso ampia soddisfazione per aver ospitato la presentazione e per il ruolo che la banca continua a svolgere nel sostenere iniziative di alto profilo culturale. Paldino ha sottolineato come il Carnevale di Castrovillari rappresenti non solo una festa popolare, ma un autentico patrimonio di comunità, capace di generare coesione sociale, valorizzazione delle tradizioni e ricadute positive sul territorio. «Supportare eventi come questo – ha affermato – significa investire nella memoria collettiva, nella creatività e nel futuro culturale delle nostre comunità».

La conferenza, moderata dalla giornalista Anna Rita Cardamone, ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, Paolo Pappaterra, sindaco di Mormanno al quale quest’anno sarà, attraverso il corteo storico del borgo del Pollino, affidata l’incoronazione di Re Carnevale e consegna delle chiavi, dell’assessore al Turismo di Castrovillari, Ernesto Bello e il Presidente della F.I.T.P. Calabria, Marcello Perrone che, nei loro interventi, hanno ribadito il valore culturale, sociale ed economico della manifestazione rimarcando il ruolo strategico del Carnevale come motore di attrazione turistica e strumento di promozione dell’identità locale evidenziando come la manifestazione, grazie alla sua lunga storia e alla dimensione internazionale del Festival del Folklore, sia in grado di intercettare flussi turistici sempre più ampi, contribuendo alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dell’intero comprensorio del Pollino.

Presenti, accompagnati dai propri docenti, gli studenti del corso quinquennale di grafica e comunicazione “L.Da Vinci-Nitti” di Cosenza.

Il Presidente della Pro Loco di Castrovillari, Eugenio Iannelli, ha posto l’accento sul lavoro corale che rende possibile ogni edizione del Carnevale, sottolineando l’impegno costante di volontari, associazioni e cittadini. Iannelli ha ribadito come il Carnevale rappresenti un momento di forte identità collettiva, in cui la comunità si riconosce e si racconta, rinnovando un rito che attraversa le generazioni senza perdere la propria autenticità.

Il Direttore Artistico Gerardo Bonifati ha invece evidenziato la visione culturale e progettuale che anima la 68ª edizione, spiegando come il manifesto e lo stesso programma sono stati pensati per coniugare tradizione e linguaggi contemporanei, spettacolo popolare e ricerca artistica. Bonifati ha confermato che anche quest’anno Castrovillari si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con un calendario di eventi capace di esaltare la ricchezza espressiva del Carnevale e il dialogo interculturale del Festival Internazionale del Folklore.