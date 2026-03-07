C’è attesa al Teatro Grandinetti per la nuova edizione di "Note di stelle", rassegna musicale frutto della sinergia tra eccellenze del territorio. L'evento, organizzato dall’associazione "Panorami in Musica" in stretta collaborazione con "I Vacantusi", si inserisce nel ricco calendario del “VacaFest 2026”, portando in scena la memoria storica della canzone d'autore e del pop nazionale. Tre serate evento per celebrare le icone che hanno rivoluzionato il panorama sonoro, tra aneddoti e melodie intramontabili.

Il viaggio comincia oggi 7 marzo 2026 alle ore 21 al Teatro Grandinetti con "Chiedi chi erano gli Stadio: Ricky Portera racconta il Mito". La storia degli Stadio, raccontata e suonata da Portera, colonna portante della band e storico collaboratore di Lucio Dalla, riaccenderà i ricordi legati a brani indimenticabili come “Grande figlio di puttana”, “Acqua e sapone”, “Chiedi chi erano i Beatles”. Un incontro tra musica e racconto per rivivere il sound graffiante che ha fatto scuola nel pop-rock italiano. Il programma proseguirà il 28 marzo, con un omaggio profondo e sentito del musicista Tony Esposito all'amico Pino Daniele.