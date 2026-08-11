Buon cibo, musica, chiacchiere e risate all'aria aperta. Una serata fantastica, con un'atmosfera di serena convivialità che ha fatto bene allo spirito. La XXV Festa Nazionale dello Stocco a Cittanova è stata un autentico successo. Una marea di persone ha gremito il paese del reggino, per festeggiare nel migliore dei modi il quarto di secolo della manifestazione. Numeri da record, partecipazione e contenuti hanno ribadito la bellezza di un evento culturale di altissimo profilo, sempre più riconosciuto in ambito nazionale. Decine di migliaia di persone, il 10 agosto, hanno preso parte ad un evento suggestivo capace di restituire un colpo d’occhio incredibile: viale Campanella gremito, così come l’intero paese. A brillare, ancora una volta, il celebre binomio vincente che ha reso la manifestazione cittanovese un punto di riferimento solido anche oltre i confini regionali. Enogastronomia d’eccellenza e grande musica italiana. La celebre Sagra ha raccolto consensi e applausi convinti: piatti prelibati e apprezzati, tra novità e innovazione, gustati fino ad ora tarda sotto le stelle di un ristorante che non ha pari in Calabria.

Poi il grande pubblico per il concerto di Fabrizio Moro: un altro grande artista che ha lasciato la firma sul percorso artistico della Festa. La sua unica data in tutta la regione ha richiamato fan e appassionati dall’intero Sud Italia. A seguire, lo spettacolo “Nostalgia ‘90” ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte, sulle note di brani che hanno segnato almeno due generazioni.

A fare la differenza, anche quest’anno, l’organizzazione impeccabile che ha riguardato ogni aspetto della Festa Nazionale dello Stocco. Un meccanismo ben rodato, che ha visto impegnate decine tra volontari e collaboratori.

Sia nell’area dell’evento, sia nel resto del paese, l’accoglienza e la gestione del pubblico sono state curate con professionalità e in ogni dettaglio.

Straordinario anche il contributo delle Forze dell’Ordine e del servizio di sicurezza nel suo complesso.

La XXV edizione della Festa Nazionale dello Stocco è organizzata e promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova del presidente Pino Gentile in collaborazione con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino. La kermesse è stata patrocinata e sostenuta anche dal Comune di Cittanova, dalla Regione Calabria, dal Consiglio regionale della Calabria, da Calabria Straordinaria e dal consorzio Tørrfisk fra Lofoten IGP. Significativo anche il supporto concreto di tanti imprenditori, commercianti e cittadini cittanovesi che, con amore per il paese, hanno sposato il progetto.

Anche per il 2026 il tratto distintivo della Festa Nazionale dello Stocco è la qualità: nella proposta ricreativa, sociale e culturale, nell’organizzazione, nell’accoglienza.

«Abbiamo festeggiato il venticinquesimo compleanno di questo evento straordinario nel miglior modo possibile – ha affermato il Presidente Pro Loco Pino Gentile – nel solco di un impegno concreto e appassionato capace di farsi identità collettiva e modello vincente per la Calabria. Riceviamo riconoscimenti e premi in ogni angolo del Paese per il nostro progetto promozionale, culturale e turistico. Anche quest’anno, grazie al concerto di Fabrizio Moro al ricco programma di attività previste, la Festa si è trasformata in una straordinaria cartolina positiva per Cittanova. Siamo orgogliosi di questo e abbiamo lavorato, con tale consapevolezza, affinché la XXV edizione della manifestazione rimanesse nella storia. Un grazie a quanti hanno collaborato per la riuscita dell’evento. Un grazie allo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino, vero motore di questa Festa. Un grazie ai partner istituzionali, agli sponsor, al Comune di Cittanova guidato dal Sindaco avv. Domenico Antico per il supporto qualificato e costante. Un grazie alle Forze dell’Odine per il lavoro prezioso svolto, a partire dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato. Un grazie al servizio di sicurezza, alla ProCiv, all’Associazione Carabinieri, ai collaboratori che hanno consentito la riuscita della Sagra e dell’accoglienza».

Raggiante ed emozionato l’imprenditore Francesco D’Agostino, patron dell’Azienda Stocco&Stocco. «Non è facile raccontate le emozioni vissute – ha affermato – ma sono certo che Cittanova e la Calabria abbiano gioito con noi per il successo ottenuto. Vedere questo magnifico paese gremito e vivo è un motivo d’orgoglio. Cittanova si è confermata la Capitale italiana dello Stoccafisso perché, accanto alla promozione di un prodotto della tradizione, ha saputo coltivare un progetto di crescita culturale e identitaria tra i più significativi e longevi. Un grazie a quanti hanno collaborato alla riuscita dell’evento. E un grazie, soprattutto, alle decine di migliaia di persone che hanno scelto ancora una volta Cittanova per vivere un pezzo d’estate nel segno della cultura e del divertimento».

Soddisfazione per la riuscita della Festa è stata espressa dal Sindaco di Cittanova Domenico Antico che, a margine dell’evento ha inteso ringraziare la Pro Loco di Cittanova, l’Azienda Stocco&Stocco e quanti hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione nel suo complesso. «Questo paese – ha sottolineato – ha ribadito la sua capacità di fare rete e di proporre modelli di promozione e valorizzazione davvero vincenti».



Sostegno all'evento è stato fornito anche dalla presenza dell'assessore Regionale, Eulalia Micheli: «Una manifestazione che è diventata un simbolo identitario di questo territorio. Sono queste le manifestazioni che raccontano di una Calabria che custodisce le sue tradizioni, radici, e guarda avanti. Un racconto di una Calabria, attiva, dinamica, accogliente».

Presente anche Orlandino Greco, consigliere regionale delegato ai rapporti con i calabresi nel mondo: «Eventi importanti dove si rappresenta uno spaccato della Calabria, una Calabria delle identità. Questa festa è un tributo alle nostre tradizioni».