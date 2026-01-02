Una serata speciale tra i capolavori che hanno reso l'opera italiana celebre nel mondo e le musiche simbolo del Capodanno per eccellenza. Il 2026 del Teatro Politeama di Catanzaro si apre domani sabato 3 gennaio, alle ore 21, all’insegna dell'eleganza, dell'energia e della passione con il Concerto di Capodanno. Sul palcoscenico l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, per un appuntamento imperdibile tra emozione, tradizione e bellezza.

Nella prima parte il concerto proporrà alcune delle più famose arie del repertorio lirico tra Rossini, Puccini, Leoncavallo, Verdi con le voci magnetiche del soprano Laura Fortino e del tenore Leonardo Caimi. Il programma proseguirà con una carrellata di valzer e polke di Strauss, per far rivivere l'atmosfera brillante e festosa dei classici viennesi.

Fortino è stata vincitrice del Primo Premio assoluto e diversi premi speciali del concorso internazionale San Francesco di Paola. È stata, inoltre, tra i vincitori della trentesima edizione internazionale del concorso Riccardo Zandonai, guadagnandosi il premio speciale Cia Opera San Paulo che la renderà protagonista di un prestigioso concerto nel teatro della capitale del Brasile. Nell'aprile 2025 ha debuttato come soprano solo nella Messa di requiem in Re minore K 626 di W.A.Mozart insieme all'Orchestra sinfonica del Molise e International Opera Choir. Ha poi debuttato nel ruolo di Anna in Nabucco di G.Verdi e sul palco del Teatro Verdi di Salerno nel ruolo di Elena in Il cappello di paglia di Firenze di Nino Rota.

Leonardo Caimi si è affermato come uno dei tenori più acclamati della sua generazione, cantando in prestigiose sale e festival come la RBO di Londra, il Teatro alla Scala, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Real di Madrid, l'Israeli Opera di Tel Aviv. Ha collaborato con importanti direttori d'orchestra tra cui Muti, Maazel, Gelmetti, Oren, e con registi come Zeffirelli, Scola, Lepage, Decker. Impegni recenti e futuri includono Bohème e Hoffmann alla RBO di Londra; Il tabarro al WNO Cardiff; Carmen a Buenos Aires, ancora Hoffmann ad Amburgo; Madama Butterfly a Catania, Werther a Praga, Carmen al Festival di Lerici, Pepita Jiménez di De Vargas al Teatro de la Zarzuela de Madrid, Cavalleria Rusticana al Carlo Felice di Genova. Nel 2023 ha fatto anche il suo debutto nel cinema hollywoodiano nel film Ferrari del 2023 di Michael Mann. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili contattando il botteghino al numero 0961 501818 oppure sul portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro