Entopan, think tank internazionale sui temi dello sviluppo e dell’innovazione, in partnership con Feltrinelli, lancia Consonanze – Dialoghi d’Autore, un ciclo di incontri mensili con scrittori di primo piano della narrativa e della saggistica. La rassegna toccherà le principali città della Calabria ed è concepita per portare il dialogo tra autori e comunità locali al di fuori degli spazi convenzionali della presentazione editoriale, valorizzando la vocazione del Mezzogiorno come luogo generativo di idee e relazioni.

Con questa iniziativa Feltrinelli, attraverso gli autori del polo editoriale e la collaborazione di librai e librerie, rafforza la propria presenza nel Sud Italia, in linea con l’impegno del Gruppo a diffondere cultura di qualità, innovazione sociale e pensiero critico.

Gli incontri principali avranno sede presso gli spazi di Entopan di Catanzaro, affiancati da tappe diffuse in librerie, università, licei, teatri e spazi di interesse culturale, per favorire una partecipazione ampia e trasversale. Di particolare rilievo la collaborazione per l’area di Cosenza con la Biblioteca di Area Umanistica dell’Università della Calabria. Ciascun appuntamento sarà occasione di dialogo aperto tra l’autore ospite e figure di spicco del territorio (accademici, giornalisti, ricercatori), affrontando di volta in volta temi centrali per il nostro presente.

La rassegna Consonanze si inserisce pienamente all’interno della traiettoria culturale che Entopan porta avanti da oltre venticinque anni, con l’obiettivo di integrare cultura, etica, tecnologia e sviluppo sostenibile, favorendo un dialogo autentico tra radici umanistiche e innovazione, in coerenza con il paradigma di Innovazione Armonica ideato dal fondatore Francesco Cicione. È in questa direzione che Consonanze riannoda il legame tra conoscenza e territorio, tra tradizioni culturali e futuro, portando la letteratura oltre i contesti accademici e gli spazi editoriali convenzionali. Attraverso dialoghi in luoghi non scontati e la partecipazione attiva di autori e cittadini, il progetto traduce in pratica questa visione: un’innovazione capace di produrre risultati generativi, inclusivi e sostenibili per l’intera collettività.

Ad aprire Consonanze sarà Matteo Nucci, scrittore e studioso del mondo classico, noto per un approccio che unisce rigore storico e dimensione narrativa. Nelle sue opere Nucci restituisce la classicità come un patrimonio vivo, intrecciato alle domande civili e formative del nostro tempo. Al centro degli incontri inaugurali vi sarà il suo ultimo lavoro, Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli, 2025), un romanzo biografico che per la prima volta ripercorre la vita del grande filosofo ateniese. L’autore segue Platone dall’infanzia – segnata dalla perdita del padre e dalla presenza di una madre forte – fino alla giovinezza attraversata da dolori famigliari e sconvolgimenti storici (come la sconfitta di Atene contro Sparta). Attraverso le sconfitte, gli amori e le scoperte del protagonista, Nucci offre al lettore una prospettiva inedita, capace di trasformare l’immagine del filosofo. La sua narrazione filosofica, avvincente e accessibile, sfida i luoghi comuni e invita a ripensare il modo in cui viviamo il tempo e coltiviamo la conoscenza.

Calendario degli incontri inaugurali (3–5 dicembre 2025)

Il debutto di Consonanze con Matteo Nucci prevede una tre-giorni di eventi sul territorio calabrese:

• 3 dicembre 17:00 – Entopan, Caraffa di Catanzaro – Evento inaugurale aperto al pubblico, interviene il prof. Antonio Viscomi, moderano Gianni Speranza e Raffaele del Monaco.

• 4 dicembre 9:00 – Biblioteca di Area Umanistica dell’Università della Calabria, Arcavacata di Rende – Incontro con studenti e docenti, aperto al pubblico in ambito universitario. Introduce la prof.ssa Emanuela Pascuzzi, modera la prof.ssa Margherita Ganeri, interviene la prof.ssa Sandra Plastina.

• 4 dicembre 18:00 – Libreria Feltrinelli di Cosenza – Dialogo aperto al pubblico. Interviene Maria Teresa Santaguida.

• 5 dicembre 17:00 – Palazzo D’Ippolito, Lamezia Terme – Evento conclusivo, su invito. Modera la prof.ssa Mariachiara Caruso,interviene la prof.ssa Olinda Suriano.

La collaborazione per l’area di Cosenza con l’Università della Calabria, grazie al coinvolgimento del Dipartimento BAU – Biblioteca di Area Umanistica, costituisce un elemento centrale della rassegna. Gli autori incontreranno presso l’Ateneo studenti e docenti con cui instaurare dialogo e confronto. Questa dimensione formativa completa l’esperienza di Consonanze, intrecciando la presenza degli autori con la vita accademica e culturale del territorio.

Autori in programma per il 2026

Dopo Matteo Nucci, Consonanze – Dialoghi d’autore proseguirà con cadenza mensile, ospitando ogni mese un autore differente. Il calendario del 2026 prevede la partecipazione di numerosi nomi di spicco del panorama culturale nazionale, tra cui Alessandro Aresu, Ezio Mauro, Gianrico Carofiglio, Massimo Florio, Alec Ross, Emanuele Felice, Federica Manzon, Antonio Spadaro e Domenico Dara. Con questa programmazione ricca e diversificata, la rassegna conferma la volontà di offrire al pubblico uno spazio permanente di dialogo di alto livello tra saggistica e narrativa, contribuendo a fare della Calabria un laboratorio culturale di respiro nazionale e internazionale.