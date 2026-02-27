L’evento previsto a Rende dal 15 al 17 maggio. Fumetti, giochi, musica e grandi spettacoli si fondono in un’esperienza immersiva che unisce il pubblico di tutte le età

Dal 15 al 17 maggio 2026 torna a Rende il grande festival calabrese della Cultura Nerd Cosenza “Comics and Games” che quest’anno celebra la sua XII Edizione con un concept ambizioso e immersivo: “Mission: Multiverse”.

Il multiverso diventa la rappresentazione perfetta della creatività contemporanea: un flusso di energia che attraversa storie e immaginari che si intrecciano e si contaminano, coinvolgendo intere generazioni in un’unica grande esperienza condivisa.

Fumetti, giochi, musica e grandi spettacoli si fondono in un’esperienza immersiva che unisce il pubblico di tutte le età e che da ormai dodici anni accompagna gli appassionati calabresi e non solo.

Il manifesto

A interpretare visivamente il concept di questa edizione è Federico Pugliese, illustratore calabrese e autore del poster ufficiale della XII Edizione.

L’artista ha tradotto il concept del viaggio multiversale in un’immagine simbolica dove i tre lupi antropomorfi - mascotte ormai decennali dell’evento - fuoriescono con fierezza da un portale.

Arriva dal Giappone il Maestro Eisaku Inoue

Per la prima volta in Calabria, un grande maestro dell’animazione giapponese verrà accolto all’interno di un evento di settore localizzato sul territorio. Cosenza Comics and Games ospiterà infatti Eisaku Inoue, guest internazionale di questa edizione.

Animatore e direttore delle animazioni tra i più autorevoli dell’industria giapponese, Inoue ha lavorato su alcuni dei titoli che hanno segnato intere generazioni: da Corazzata Spaziale Yamato a Dragon Ball, da I Cavalieri dello Zodiaco a One Piece, dove dal 2024 ricopre il ruolo di direttore delle animazioni.

Cresciuto artisticamente sotto la guida di maestri leggendari dell’animazione giapponese, Inoue è riconosciuto per il suo tratto “caldo” e profondamente umano, capace di trasmettere emozioni intense anche nelle scene d’azione più spettacolari.

La sua presenza rappresenta non solo un momento di straordinario prestigio per il festival, ma un’occasione unica per il pubblico di incontrare dal vivo uno degli autori che hanno contribuito a costruire l’immaginario anime degli ultimi quarant’anni.

Nasce il Premio Enotrio: il premio nazionale per l’editoria illustrata

Tra le novità più significative della XII Edizione c’è il lancio del Premio Enotrio, premio nazionale dedicato all’editoria illustrata, al fumetto e alla graphic novel, progetto ufficiale di Cosenza Comics and Games 2026.

Il premio prende il nome da Enotrio Pugliese, figura simbolica della cultura visiva italiana, e richiama l’antico nome della Calabria, sottolineando il legame profondo tra territorio, ricerca artistica e produzione culturale contemporanea.

Il Premio Enotrio nasce con un obiettivo chiaro: avvicinare le case editrici specializzate alla Calabria, creando un ponte concreto tra il comparto editoriale nazionale e il tessuto culturale regionale.

Gran finale con Giorgio Vanni

A chiudere la terza giornata, domenica 17 maggio, sarà il concerto di Giorgio Vanni, che tornerà ancora una volta in Calabria grazie a Cosenza Comics and Games, dopo il concerto svolto nell’edizione del 2022.

Cantautore e artista italiano tra i più amati dal pubblico nerd, Giorgio Vanni è indissolubilmente legato alle sigle italiane di serie cult come Dragon Ball, Pokémon e One Piece, diventate veri e propri inni generazionali.

Il live di domenica sera sarà un momento di festa e condivisione, un viaggio musicale tra ricordi, energia e passione.

30 anni di Pokémon e molto altro

Previsti anche tantissimi ospiti e attività legate al brand Pokémon, che proprio nel 2026 compie 30 anni e che ora più che mai sta vivendo un momento di grande splendore.

All’interno dell’evento sarà presente come di consueto una vasta area dedicata alle case editrici, ai numerosi fumettisti e illustratori italiani che parteciperanno all’evento; un’area expo ricca di collezionisti con i prodotti più ricercati; diverse aree games dedicate ai videogiochi e ai giochi da tavolo.