L’Archivio di Stato di Cosenza inaugura una nuova e straordinaria mostra che racconta come si è evoluto il capoluogo calabrese tra il XIX e il XX secolo. La mostra, dal titolo "Cosenza su carta: architetture del ‘900", sarà inaugurata giorno 27 settembre 2025 alle ore 17:30 in occasione delle Giornate europee del patrimonio (Gep), un’importante iniziativa promossa dal Ministero della Cultura in Italia. Quest’anno l’evento ha come tema “Architetture: l’arte di costruire”.

L'esposizione sarà aperta con ingresso gratuito e orari straordinari, nelle giornate di sabato 27 dalle 17:00 alle 20:00 e domenica 28 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e rimarrà visitabile fino al 15 ottobre 2025.

Sarà esposto materiale grafico e fotografico, relazioni tecniche, provenienti dai Fondi dell’Archivio di Stato di Cosenza che illustrano alcuni dei progetti che maggiormente connotano il volto della città attuale, rivelando le visioni e le sfide di architetti, ingegneri e amministratori locali nel costruire un tessuto urbano più moderno e al passo con i tempi. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.



«Sostieni la memoria, costruisci il futuro: durante la mostra sarà possibile contribuire con una donazione a favore dei progetti dell’Archivio di Stato di Cosenza». La mostra documentaria sarà visitabile gratuitamente:

Sabato 27 settembre dalle 17:00 alle 20:00

Domenica 28 settembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Fino a mercoledì 15 ottobre 2025 con i seguenti orari: