Il 2026 si apre sotto il segno della continuità e dell'eccellenza per il Centro di Ricerche e Studi Economici e Sociali per il Mezzogiorno (CRESESM). È stato ufficialmente bandito il concorso per la 40ª edizione del Premio Letterario Nazionale “Troccoli Magna Graecia”, un appuntamento che ormai da quattro decenni rappresenta un pilastro della promozione culturale tra tradizione e innovazione.

L’edizione di quest’anno non è una come le altre. Come sottolineato da Pierfranco Bruni, presidente del Comitato scientifico: «Nel 2026 ricorrono tre celebrazioni fondamentali: i 45 anni dalla costituzione del CRESESM, i 40 anni del Premio e i 125 anni dalla nascita dello scrittore, poeta e storico della letteratura Giuseppe Troccoli, a cui la manifestazione è dedicata. È la dimostrazione dell'operosità costante di un centro che ha saputo promuovere convegni e pubblicazioni di respiro nazionale». Il Premio si conferma multidisciplinare, volto a valorizzare la ricerca storica, l'impegno civile e le eccellenze del territorio. Le categorie in gara includono la Saggistica e la Poesia per opere edite nell’ultimo biennio; Ricerca, per tesi di laurea o studi critici su Troccoli o su tematiche socio-culturali contemporanee; Targa “F. Toscano”, destinata a personalità che hanno onorato l’Italia nel campo sociale e letterario; Giornalismo, per professionisti della comunicazione sociale; Eccellenze dei territori, per le realtà che danno lustro alle radici locali.

Un'attenzione particolare è rivolta ai giovani. La sezione Scuola, in collaborazione con gli Istituti secondari, propone quest'anno un tema di stretta attualità, ovvero il ruolo degli studenti e della scuola di fronte alle sfide europee del 2026, come la Festa dell'Europa e l'allargamento dell'area Euro. Gli studenti possono partecipare anche alla sezione Fotografia, documentando i beni culturali e il patrimonio paesaggistico del proprio territorio. Per poter partecipare, gli autori e gli studenti hanno tempo fino al 10 marzo 2026 per inviare i propri lavori. Per le Opere a stampa, devono pervenire 5 copie alla Segreteria organizzativa (Via Zara, 26 - 87011 Lauropoli, CS). Per gli elaborati digitali e multimediali, possono essere inviati alla mail ufficiale premiotroccoli@libero.it. Ai vincitori saranno assegnati attestati, cofanetti di volumi pregiati e riconoscimenti speciali per le opere più meritevoli. Un'occasione preziosa per far emergere nuovi talenti e ribadire che la cultura è il vero motore della crescita per il Mezzogiorno e per l'intero Paese.