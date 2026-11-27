Il sindaco Mario Murone anticipa i nomi degli artisti che animeranno le giornate del 29, 30 e 31 dicembre. Atteso anche un dj set, mentre un ulteriore appuntamento è previsto per il 3 gennaio. La città sarà tra le sette piazze calabresi collegate in diretta su Rai Radio2

Lamezia Terme punta sulla musica per chiudere il 2026 e inaugurare il nuovo anno. L'amministrazione comunale sta mettendo a punto un cartellone di appuntamenti che vedrà protagonisti Bresh, Samurai Jay, Anna Tatangelo, Eiffel 65, Luigi Strangis, Cecé Barretta e Nicola Fasano. Ad anticipare i nomi degli artisti attraverso i social è stato il sindaco Mario Murone.

Gli spettacoli sono previsti nelle giornate del 29, 30 e 31 dicembre, con corso Numistrano indicato come possibile location delle manifestazioni. Secondo quanto riportato dal Lametino.it, per l'ultimo giorno dell'anno si lavora a un programma che dovrebbe partire già nel pomeriggio con un dj set, per poi proseguire in serata con le esibizioni di Anna Tatangelo, Luigi Strangis e degli Eiffel 65. Ancora da definire le date dei concerti di Bresh e Samurai Jay. Un ulteriore appuntamento è previsto per il 3 gennaio.

La notte di San Silvestro vedrà inoltre Lamezia protagonista di “Tutto il Capodanno minuto per minuto”, l'iniziativa promossa dalla Regione Calabria in collaborazione con la Rai. La città sarà collegata in diretta su Radio2 insieme a Reggio Calabria, Cosenza, Corigliano-Rossano, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è anche quello di generare ricadute positive per il tessuto economico cittadino, coinvolgendo commercianti, ristoratori e operatori turistici.

«È una grande opportunità che spero tutti possano cogliere, a partire dagli imprenditori e dagli esercenti commerciali», ha dichiarato il sindaco Mario Murone al Lametino.it. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato il presidente della Regione Roberto Occhiuto per il coinvolgimento di Lamezia nel progetto radiofonico e gli assessori Paradiso e Spinelli per il lavoro organizzativo.

L'auspicio è che la partecipazione delle attività produttive contribuisca a trasformare le festività in un'occasione di promozione della città. Si attendono ora i dettagli del programma e la presentazione ufficiale del cartellone regionale.