La storia drammatica e commovente del quindicenne Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo che si tolse la vita nel 2012, è diventata un film manifesto nelle scuole d'Italia in grado di far riflettere e discutere gli studenti. Ed è dedicata proprio ai più giovani la proiezione de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, in programma giovedì 29 maggio al Supercinema di Soverato, con inizio alle ore 09.30, nell’ambito del Magna Graecia School In The City. Il festival sul mondo della scuola, ideato da Alessandro e Gianvito Casadonte, è giunto alla sua quinta edizione e rientra tra i progetti di educazione all’immagine e di formazione rivolti a studenti e docenti, con il sostegno del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Una storia vera che racconta di come un errore nel lavaggio dei jeans, che li fece diventare rosa, scatenò una serie di atti di bullismo nei confronti del giovane Andrea, culminata con la creazione di una pagina Facebook offensiva, fonte di ulteriori molestie. Uno dei primi casi di cyberbullismo che ha portato alla morte di un minorenne in Italia. Ad accompagnare la visione del film, pronto a rispondere alle curiosità degli spettatori, sarà uno dei talenti emergenti più apprezzati del momento, Andrea Arru, che sul grande schermo interpreta un personaggio scomodo e complesso, quello del bullo Christian Todi. Volto della serie teen di Netflix Di4ri, che gli ha regalato la popolarità, Arru ha trovano la sua consacrazione nel cinema e nella tv: in questo periodo sta lavorando a un nuovo personaggio sul set de I Cesaroni 7, che tornerà su Canale 5.

Il Magna Graecia School In The City, nei giorni scorsi, è proseguito con le attività in classe che stanno coinvolgendo gli studenti delle scuole tra Catanzaro e Soverato, dalla primaria alle secondarie di secondo grado. In particolare, proiezioni di film e laboratori incentrati sui temi dell'ambiente, delle pari opportunità, della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, dell'inclusione sociale. Un’opportunità preziosa per educare le nuove generazioni al linguaggio cinematografico e audiovisivo e riflettere su tematiche a loro vicine, offrendo stimoli e strumenti positivi a sostegno dell’offerta didattica delle scuole del territorio.