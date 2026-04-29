Nei due appuntamenti in programma a Isola Capo Rizzuto e Le Castella, tributo a due grandi icone della musica nipponica: Isao Sasaki e Ichirō Mizuki

Dasinger Z porta a Isola Capo Rizzuto le sigle originali degli anime robotici giapponesi. Il tributo n.1 al mondo dedicato a leggende come Isao Sasaki, Ichirō Mizuki e molti altri interpreti che hanno segnato la storia delle sigle originali degli anime robotici.

Per due giornate, venerdì a Isola Capo Rizzuto e sabato nella frazione di Le Castella, Dasinger Z salirà sul palco nel corso di Isola Comics 2026 con le più belle sigle originali giapponesi, riportando il pubblico nell’atmosfera epica della cosiddetta “Goldrake Generation”. Dietro il nome Dasinger Z c’è David Ruoppolo, cantante specializzato nelle sigle originali degli anime giapponesi e tributo a due grandi icone della musica nipponica: Isao Sasaki e Ichirō Mizuki. Nel corso della sua carriera ha vinto contest canori in Europa, tra Spagna e Germania, e si è esibito anche a Londra, conquistando il pubblico con una voce potente, fedele allo spirito originale delle sigle che hanno accompagnato intere generazioni.

Le sue esibizioni sono un vero viaggio nella memoria da Goldrake ai grandi robottoni giapponesi, passando per brani diventati simbolo di un’epoca. Un concerto pensato per chi è cresciuto ascoltando quelle voci in TV, ma anche per i più giovani che vogliono scoprire l’energia e la magia delle sigle anime cantate in lingua originale.