Un’ora e mezza di pura energia e condivisione tra le antiche pietre di Cirella Antica: il VB Summer Tour di Anna Pepe ha letteralmente infiammato il Teatro dei Ruderi di Diamante, trasformando la suggestiva area archeologica in una festa senza età. Famiglie intere, giovanissimi fan e genitori coinvolti hanno ballato all’unisono sulle note delle hit della giovane rapper, tra le artiste più seguite del panorama musicale italiano.

L’appuntamento, inserito nel calendario del Festival del Teatro dei Ruderi – sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca – è stato un trionfo di partecipazione e atmosfera, confermando l’evento come una delle tappe più riuscite dell’estate musicale calabrese. Il live di Anna Pepe è stato inoltre premiato come Miglior Tour Estivo 2025 dallo stesso De Luca, che ha definito la performance “un momento simbolico di connessione tra generazioni nel segno della musica contemporanea”.

Realizzato con il cofinanziamento della Regione Calabria e il patrocinio del Comune di Diamante, il festival prosegue ora con un altro nome di primo piano: Brunori Sas, atteso sul palco del Teatro dei Ruderi per le uniche due date calabresi del suo tour, in programma il 7 e 8 agosto. Dopo il successo sanremese, il cantautore calabrese torna nella sua terra per due serate destinate a restare nella memoria del pubblico.

Un'estate sotto il segno della musica, dove passato e presente si incontrano tra le rovine millenarie e i battiti moderni del pop e del rap italiano.