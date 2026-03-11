Di Giovanni Testori, è diretto e interpretato da Silvio Barbiero. L’appuntamento è sabato 14 e domenica 15 marzo
Prosegue la 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea del Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC), che ha la direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi.
Il nuovo appuntamento in programma è con “Edipus”, di Giovanni Testori, diretto e interpretato da Silvio Barbiero, in scena sabato 14 marzo alle ore 21.00 e domenica 15 marzo alle ore 18.15. Lo spettacolo è una produzione MAT Mare Alto Teatro APS.
In scena un capocomico non più giovane, abbandonato dalla sua compagnia, torna a calcare il palcoscenico con una versione personalissima e irriverente del mito di Edipo tratto dal testo di Sofocle. Da questo gesto teatrale nasce uno spettacolo ironico e feroce allo stesso tempo, capace di mescolare comicità e tragedia, disincanto e passione per il teatro.
Il testo di Giovanni Testori è una dichiarazione d’amore alla natura profonda del teatro, sospesa tra arte e artigianato. Scritto in una lingua inventiva e magmatica, fatta di poesia e materia viva, Edipus diventa un viaggio teatrale potente e libero, in cui il mito antico si trasforma in una riflessione contemporanea sulla condizione umana e sul ruolo dell’attore.
Figura centrale della cultura italiana del Novecento, Giovanni Testori rappresenta l’immagine dell’intellettuale scomodo, sempre in dialogo con la società e con le sue contraddizioni. La sua scrittura teatrale, intensa e visionaria, continua a parlare al presente con una forza sorprendente. In questa versione scenica, Silvio Barbiero porta in scena un teatro vivo, diretto, attraversato da una forte energia attoriale. Il risultato è uno spettacolo che restituisce tutta la potenza della parola testoriana, trasformando il palcoscenico in uno spazio di libertà, invenzione e gioco teatrale.
In occasione della presenza dello spettacolo al Teatro Primo, Silvio Barbiero condurrà inoltre il workshop di recitazione “Bestiario dell’anima – Tiziano Scarpa e la scuraglia poetica”, in programma dal 13 al 15 marzo.