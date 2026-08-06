Tra tarantelle, canti popolari e strumenti della tradizione, i gruppi folk saranno tra i grandi protagonisti dell'estate vibonese. Un calendario ricco di eventi animerà piazze, sagre e feste patronali, valorizzando l'identità culturale del territorio

Sempre più protagonisti dell'estate vibonese, i gruppi di musica folk si preparano ad animare piazze e borghi con un calendario ricco di appuntamenti che, dalle Serre alla Costa degli Dei, accompagnerà residenti e turisti per tutta la bella stagione. Tra sagre, feste patronali e manifestazioni popolari, i ritmi della tradizione tornano a essere il cuore pulsante delle serate estive, trasformando ogni evento in un'occasione di festa, condivisione e riscoperta delle radici culturali del territorio.

La musica folk e il racconto della Calabria che resiste

Dalle tarantelle ai canti popolari, passando per le sonorità che raccontano la storia della Calabria, sono decine gli appuntamenti in programma nella provincia di Vibo Valentia. Un calendario destinato a entrare nel vivo con il Ferragosto e a proseguire fino alla fine di agosto, confermando la musica folk come uno degli elementi più identitari e coinvolgenti dell'estate calabrese, capace di attrarre un turismo sempre più interessato alle tradizioni, ai sapori e all'autenticità del territorio. Ecco alcuni dei numerosi eventi in provincia.

Il 6 agosto a Pannaconi di Cessaniti, il concerto degli Etnosound. Inizio alle ore 22.00.

Il 7 agosto a San Leo arrivano i Kantarè.

In occasione della festa patronale, a Sciconi l’8 agosto atteso il concerto di Cecè Barretta. Inizio alle 22.00.

L’8 agosto a Simbario, in piazza Vittorio Veneto, il concerto degli Amakorà. Spettacolo pirotecnico dalla mezzanotte.

L’8 agosto a Cassari di Nardodipace, Cosimo Papandrea, stilla Chijara tour.

Il 9 agosto a Sorianello Tira taranta, etno live band (ore 22.00).

Il 9 agosto a Serra San Bruno, l’Organetto di Lice, ore 21.30

Il 9 agosto a Maierato, nell’ambito della festa della trebbiatura, l’esibizione dei Tarantella disco folk.

A Comparni il 9 agosto lo spettacolo folkloristico A Funtanedda, ore 21.00.

Il 9 agosto a Parghelia, per la festa della Madonna di Portosalvo, il concerto di Santino Cardamone. Inizio alle 21.30, piazza Ruffa.

Il 9 agosto a Capistrano Amakorà in concerto.

A Motta Filocastro il 10 agosto torna l'appuntamento con la kermesse Facimu rota. Dalle 21.00 in piazza Vittorio Emanuele III, Facimu rota, suono e ballo della tradizione a cura dell'associazione Zampognari di Cardeto e dei suonatori di Palizzi, Sorianello e Pernocari. Dalle 22 nel centro storico Canti d'amuri e si sdegnu a cura del gruppo Giamberiani. Alle 23 in piazza Vittorio Emanuele III, il concerto dei Parafonè.

A Limbadi, nell'anfiteatro sotto la villa comunale, l'11 agosto dalle 20.00 serata di musica popolare con i Kantarè live tour. Previsti anche giochi popolari e stand gastronomici dove poter degustare prodotti tipici locali.

L’11 agosto a Pizzoni per la Sagra du cuccu, l’esibizione dei Parafonè.

L’11 agosto a Nao di Jonadi, Cosimo Papandrea, stilla Chijara tour.

L’11 agosto a Sant’Onofrio, Amakorà in concerto.

Il 12 agosto a Drapia il concerto Sonu antico, inizio alle ore 22.00.

Il 13 agosto Officina Kalabra protagonista della serata a Ricadi in occasione della Sagra della Cipolla, inizio ore 23.15.

Il 14 agosto a San Marco di Cessaniti, Elettro tarantella. Dalle ore 22.00

Gli Etnosound protagonisti di una serata di musica e tradizioni a Potenzoni di Briatico nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna Assunta. Appuntamento il 15 agosto alle ore 22.00.

Il 16 agosto a Montesoro di Filadelfia, Cosimo Papandrea, stilla Chijara tour.

Il 17 agosto a Vazzano Amakorà in concerto.

Al Parco archeologico di Mileto, il 18 agosto, Convegno e mostra sulla tradizione musicale calabrese e miletese. Alle 22.00 Canti d'autore- Peppe Voltarelli canta il Sud, da Profazio ai giorni nostri.

A Mileto il 20 agosto torna la Sagra della trippa. Per l’occasione la serata sarà animata dalla musica coinvolgente del gruppo Tarantella remix dj set. Appuntamento in piazza Italia.

Il 20 settembre a Serra San Bruno, in occasione della festa della Madonna dei sette dolori, Parafonè in concerto.

Il 22 agosto a San Nicola da Crissa, Cosimo Papandrea, stilla Chijara tour.